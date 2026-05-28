Declaran alerta naranja por alta probabilidad del fenómeno de El Niño en el Tolima

Tolima

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo aprobó la declaratoria de alerta naranja en el Tolima ante la alta probabilidad de presentarse el fenómeno de El Niño, que podría generar altas temperaturas, incendios forestales, desabastecimiento de agua y afectaciones al sector agropecuario.

La decisión fue tomada durante la sesión liderada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, junto a organismos de socorro, alcaldías, hospitales y diferentes entidades del sistema departamental.

“Hemos tomado la decisión de activar todas las medidas preventivas y de atención para enfrentar este fenómeno que se avecina”, señaló la mandataria.

Durante el consejo se informó que cerca de 15 municipios presentan riesgo de incendios forestales y que, a la fecha, ya se registran emergencias en municipios como San Antonio y Venadillo. Además, se advirtió sobre posibles escenarios de escasez de agua en algunas zonas del departamento.

Entre las medidas adoptadas se encuentran el fortalecimiento de los organismos de socorro, la revisión de convenios con cuerpos de bomberos y el desarrollo de estrategias de comunicación y educación ciudadana enfocadas en la prevención y gestión del riesgo.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Ericka Lozano, aseguró que una de las principales conclusiones del consejo fue fortalecer la articulación institucional y el alistamiento financiero desde los territorios para responder oportunamente a posibles emergencias.

“También es muy importante el trabajo que se hace con Cotelco para que todos los turistas y visitantes que llegan a nuestro departamento durante las festividades tengan conciencia ambiental, sobre todo frente al uso responsable del agua”, detalló.

Durante la jornada también se analizaron las afectaciones al sector agrícola en municipios como Valle de San Juan y San Luis, donde productores de maíz reportan pérdidas superiores a los 10 mil millones de pesos y más de 2.400 hectáreas afectadas.