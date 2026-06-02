Soy inocente, por eso no acepté los cargos imputados: Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué

Ibagué

Luego de ser imputada por parte de la Fiscalía por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, le salió al paso a este proceso y afirmó que es inocente “Por eso, ante la autoridad competente, no acepté los cargos imputados”.

Además, la alcaldesa de Ibagué manifestó que “Los ibaguereños me eligieron para trabajar, servir y actuar siempre de frente. Por eso hoy me dirijo a ustedes con la misma transparencia que ha guiado cada una de mis decisiones en el ejercicio de la Alcaldía”.

Junto a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera también fueron imputados tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal; y un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato de $73 millones suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a los animales del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA).

“He sido informada de una decisión judicial relacionada con hechos que son objeto de investigación. Como ciudadana respetuosa de las instituciones, compareceré ante cada requerimiento de la justicia, aportaré toda la información necesaria y ejerceré plenamente mi derecho a la defensa, convencida de que la verdad habrá de prevalecer”, resaltó Aranda.

Los otros imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el secretario de Gobierno, Edward Amaya; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

“Quiero manifestar con absoluta claridad que siempre he actuado dentro del marco de la Ley, con apego a los principios de transparencia, responsabilidad y respeto por los recursos públicos”, destacó.

También aclaró que una imputación no constituye una condena ni un juicio definitivo sobre la responsabilidad de una persona. “Es una etapa procesal que debe ser asumida con respeto por las garantías constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso”.

Finalmente, aseguró que mientras avanzan estas actuaciones, seguirá concentrada en trabajar por Ibagué, en recuperar la confianza en lo público, “por la seguridad, la infraestructura, el bienestar social, la niñez y las oportunidades para nuestra gente”.