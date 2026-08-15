Polémica en Tolima por uso de carro de bomberos en fiestas, mientras hay 23 incendios activos

Tolima

Una fuerte polémica generó en el Tolima el uso de un carro de bomberos para las tradicionales fiestas del municipio, justo cuando el departamento afronta más de 20 incendios forestales activos y las capacidades de los organismos de socorro se encuentran al máximo.

El episodio se registró la tarde de este sábado en el municipio de Coello, donde captaron en imágenes a un carro de bomberos siendo usado para lanzar abundantes chorros de agua a quienes participan en las fiestas.

La gobernadora Adriana Magali Matiz, al enterarse de esta situación, justo cuando se encontraba en el municipio de Ortega coordinando las labores para liquidar incendios forestales, no ocultó su molestia e indignación por las imágenes.

“Respetamos la autonomía territorial, pero es altamente ilógico e inconcebible estar de fiestas en este momento y mucho más, disponer de un carro de bomberos y de agua para una caravana o actividades diferentes a su misionalidad”, afirmó la mandataria, visiblemente molesta.

Todavía se desconoce si el uso del carro fue autorizado por la Alcaldía Municipal o el Cuerpo Voluntario de Bomberos. Sin embargo, la mandataria seccional pidió que se eviten más episodios como este hasta que se superen las emergencias, que dejan hasta ahora más de 11.000 hectáreas arrasadas y más de 800 familias damnificadas.

“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme a las autoridades locales y a todos los responsables de estos recursos para garantizar su uso adecuado y para priorizar ante todo la protección de la vida, del territorio y de las comunidades del Tolima”, reclamó en tono enérgico.