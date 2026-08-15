Investigan sicariatos en el Tolima que dejan un muerto y tres heridos

Tolima

En las últimas horas se cometieron dos atentados sicariales en municipios del Tolima, que dejan un balance preliminar de una persona muerta y tres más heridas. Mientras el departamento permanece en máxima alerta por las catástrofes naturales, la violencia no da tregua.

El primer hecho se registró en la tarde del viernes en el barrio El Carmen de Honda, donde hombres en motocicleta balearon en plena vía pública a un hombre que murió debido a la gravedad de las heridas.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Jhonier Stiven Hernández, quien horas antes había salido de la cárcel La Esperanza de Guaduas, donde purgó una condena por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“En estos momentos los hechos son materia de investigación por parte de un equipo especial de Policía Judicial, con el propósito de esclarecer las circunstancias que rodearon este caso y dar con la ubicación de los responsables”, indicó el mayor Anderson Velásquez, comandante del Distrito de Policía de Honda.

Apenas horas más tarde también se registró una balacera en una vía pública del barrio San Pedro de El Espinal, donde al parecer sicarios en motocicleta intentaron asesinar a un hombre, pero este repelió el ataque también con un arma de fuego. Como resultado, la víctima y los dos presuntos sicarios, aún pendientes por identificar, resultaron heridos.

Los tres hombres fueron trasladados al Hospital San Rafael de El Espinal, donde avanzan en su recuperación. Uno de ellos registraba anotaciones judiciales por los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años, porte de armas de fuego y violencia intrafamiliar, según la Policía.