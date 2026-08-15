Alerta en Ibagué por múltiples deslizamientos en el Cañón del Combeima

Tolima

En alerta permanecen los organismos de socorro y las comunidades que residen en la parte alta del Cañón del Combeima, en Ibagué, donde se presentan múltiples deslizamientos de tierra tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Luego de varios derrumbes registrados en la vía hacia el sector conocido como termales El Rancho, la Administración Municipal recomendó a los turistas o montañistas no acceder a esta zona, ya que podría significar un riesgo para sus vidas.

“Después del sismo de gran magnitud que tuvimos el pasado lunes 10 de agosto, nos reportaron movimientos de tierra en el Cañón del Combeima. Con nuestro equipo realizamos sobrevuelos con dron y, efectivamente, identificamos al menos tres deslizamientos que comprometieron la ruta de ingreso a El Silencio, que conduce a El Rancho”, indicó Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

La recomendación es abstenerse de tomar esta ruta hasta que se realice el diagnóstico técnico y se determine el nivel de riesgo que puede desencadenar esta emergencia.

Asimismo, se deben tener en cuenta las siguientes restricciones vigentes de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) para esta reserva forestal, que ayuda a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad:

Por el predio El Palmar no se permite el ingreso de ciudadanos transportados en semovientes como caballos o mulas, motocicletas, cuatrimotos, cuatriciclos, vehículos 4x4 de turismo o vehículos similares.

No realizar ciclomontañismo fuera de los lugares permitidos.

Está prohibida la cacería, realizar fogatas y la extracción de material de flora, fauna y suelo.

No está permitido acampar ni llevar o ingerir bebidas alcohólicas.

No arrojar ni dejar abandonadas basuras o residuos sólidos.

Evitar las actividades de paseo de olla.

La Alcaldía de Ibagué se comprometió a informar a la comunidad sobre cualquier cambio en la situación de estos derrumbes o sobre nuevas emergencias que puedan presentarse en la zona.