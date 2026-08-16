“En ningún momento se autorizó el carro de bomberos para las fiestas”: alcalde de Coello

Tolima

El alcalde de Coello, Santiago Herrera, respondió a la fuerte polémica que ha generado en el Tolima el uso de un carro de bomberos para las fiestas de su municipio, mientras el departamento afronta más de 20 incendios forestales activos.

De acuerdo con el alcalde, el episodio en el que se ve al carro de bomberos disparando chorros de agua a quienes participan en las fiestas es materia de investigación por parte de su administración.

“Eso es materia de investigación porque la verdad, en ningún momento se ha autorizado el vehículo de bomberos para regar agua en ninguna fiesta. Por el contrario, el vehículo estaba dispuesto para atender los incendios y atender a las personas que estaban solicitando que les suministraran agua. Yo también vi con mucha sorpresa ese video”, manifestó Herrera.

Según el mandatario, se trata de un hecho que debe ser estudiado por su gobierno, ya que, supuestamente, en ese preciso momento, durante la tarde del sábado 15 de agosto, el carro de bomberos debía estar atendiendo una emergencia.

“Coello ha tenido incendios, pero gracias al Cuerpo de Bomberos, a la rápida reacción y a los elementos que tenemos, no se han salido de control las emergencias. Por el contrario, hemos podido atacar rápidamente el control de estas emergencias. Por eso es curioso que se ataque a quienes hemos solucionado las emergencias”, aseveró.

Sin embargo, también dejó ver que se trataría de un plan de desprestigio en contra de su gobierno y tampoco confirmó que el hecho denunciado hubiera ocurrido durante la tarde del 15 de agosto, en el marco de las fiestas.