Incendios forestales en el Tolima dejan por lo menos 800 familias damnificadas

Tolima

Con el paso de los días las cifras empiezan a mostrar y dimensionar los estragos causados por los incendios forestales en el Tolima, que arrecian en el departamento con mayor fuerza desde hace dos semanas. Hasta ahora, el censo indica que por lo menos 800 familias han resultado afectadas por las conflagraciones.

Luego de consumir alrededor de 5 mil hectáreas en San Luis, las llamas se propagaron hasta Ortega, donde han arrasado más de mil hectáreas de bosque nativo, pastos destinados a la ganadería y existe gran preocupación de que alcancen zonas residenciales.

“La crisis en el municipio de Ortega es bastante crítica; más de 800 familias están damnificadas por los incendios forestales que atraviesa hoy el municipio y el departamento. Tenemos siete puntos con incendios críticos en Ortega; en algunas veredas no hemos podido llegar ni siquiera con un bombero”, manifestó el alcalde Diego Matiz.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, indicó que hay más de 33 incendios activos en el departamento, los cuales han afectado hasta ahora más de 50 viviendas campesinas y más de 10 mil hectáreas de área total.

“Son más de 1.000 hectáreas las que se han visto quemadas aquí en el municipio de Ortega por estos incendios forestales que se presentan en todo el departamento. Quince municipios han sido los perjudicados”, afirmó Matiz.

La mandataria envió un mensaje de auxilio al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para que preste mayor apoyo a las familias afectadas por los incendios.

“No es suficiente la ayuda que tenemos hoy aquí, en el municipio de Ortega. A pesar de que contamos con una brigada de Bomberos de Bogotá, a pesar de que tenemos ayuda helicoportada del Ejército Nacional, debemos requerir que nos ayuden con más apoyo helicoportado y más brigadas de bomberos que estén controlando el incendio que hoy estamos teniendo aquí, en este municipio”, sostuvo.

Los testimonios

A 20 minutos del casco urbano de Ortega está ubicado el resguardo indígena Kiloka Playa Verde, una comunidad dedicada especialmente a la ganadería. Por cuenta de las altas temperaturas decenas de hectáreas del predio que pertenece al resguardo fueron consumidas por los voraces incendios.

Cuando las llamas avanzaban sin control por bosques nativos y pastizales, Albeiro Yate, el administrador del ganado del resguardo, debió poner a salvo el lote y llevarlo hasta un corral seguro. Montado en un caballo de vaquería, Albeiro adelantó la faena que por años ha realizado, esta vez acosado por el fuego abrasador y “armado” de una fumigadora de espalda.

“No hay nada que hacer, porque ya avanzó en las palmas altas y cuando se queman las palmas altas ya para uno meterse, de pronto, le cae una palma de esas encima y le puede ocasionar más daño del que nos está ocasionando la candela; ya acá nos toca retirarnos”, relató el vaquero.

Albeiro no ocultó su nostalgia. “Tema triste, desolador, porque, bueno, a uno lo conmueve que donde uno ha nacido se queme. Vine hoy desde Ibagué y ver esto me conmueve mucho”, expresó.

El vaquero indígena aprovechó los minutos para pedir a los organismos que no los dejen solos con la tragedia que están viviendo en Ortega y tantos otros municipios del Tolima.