Dos homicidios en menos de dos horas elevan la preocupación por violencia en el área metropolitana

La violencia volvió a golpear al área metropolitana de Bucaramanga durante la tarde y noche del martes 4 de agosto. En un lapso de menos de dos horas se registraron dos homicidios, uno en el norte de Bucaramanga y otro en Floridablanca, hechos que son investigados por las autoridades para establecer sus móviles y capturar a los responsables.

El primer caso ocurrió hacia las 5:55 de la tarde sobre la vía a Matanza, a la altura de la entrada al barrio Mirador Norte. La víctima fue identificada como Yenson Jesús Andrey Jaimes Meza, de 20 años, ayudante de construcción.

Según reporte preliminar de los hechos, una patrulla que realizaba controles sobre este corredor vial fue alertada por ciudadanos sobre un hombre que permanecía tendido en la carretera. Inicialmente se creyó que se trataba de un accidente de tránsito, ya que a unos 20 metros del lugar había una motocicleta.

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Sin embargo, al verificar su estado, los uniformados encontraron que presentaba una herida con arma cortopunzante en el pecho. La víctima fue trasladada por personas que se encontraban en el sector hasta el Hospital local del norte, donde falleció debido a la gravedad de la lesión.

Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen habría sido cometido por un hombre conocido con el alias de ‘Carepapa’, quien, según el relato de un menor de edad que acompañaba a la víctima y aseguró haber presenciado los hechos, interceptó la motocicleta en la que se movilizaban, los hizo caer y posteriormente atacó con un arma blanca a Jaimes Meza antes de escapar junto a otro sujeto.

La Policía informó que realizó labores de vecindario para ubicar cámaras de seguridad y llegó hasta la residencia donde, presuntamente, vive el señalado agresor, pero su madre manifestó desconocer su paradero.

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El segundo homicidio se registró aproximadamente a las 7:14 de la noche en el sector de Asocoflor, en Floridablanca. La víctima fue identificada como Juan David Franco Rivero, quien se desempeñaba como mototaxista. Según el reporte oficial, patrullas fueron enviadas al sitio tras recibir una alerta sobre una persona herida con arma de fuego.

Al llegar encontraron al hombre tendido sobre la vía pública con múltiples impactos de bala. La inspección preliminar evidenció cinco heridas: dos en el abdomen, una en la región lumbar y otra en el codo derecho. Dentro de las primeras hipótesis, las autoridades señalaron que el presunto responsable sería un hombre identificado con el alias de ‘Escobar’.