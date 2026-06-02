Llamado al perdón y al rechazo de la violencia tras la muerte de Wendy Sepúlveda en Neiva

Neiva

La muerte de Wendy Sepúlveda ha generado un profundo sentimiento de dolor en la comunidad neivana. Frente a esta tragedia, diferentes sectores sociales e institucionales han expresado mensajes de solidaridad con sus familiares, al tiempo que reiteran la necesidad de promover el respeto por la vida y la dignidad de las mujeres.

Monseñor Marco Antonio Merchán, señaló que, “en momentos de tanto sufrimiento, la fe se convierte en un apoyo fundamental para quienes enfrentan la pérdida de un ser querido. Indicó que solo Dios puede brindar el consuelo necesario para afrontar una situación tan difícil y ayudar a encontrar fortaleza en medio de la adversidad”.

El líder religioso también destacó la importancia del perdón como un camino hacia la paz interior. Reconoció que se trata de una decisión compleja en circunstancias tan dolorosas, pero recordó que el mensaje cristiano invita a perdonar para alcanzar liberación espiritual, tranquilidad y esperanza. Asimismo, aseguró que la Iglesia Católica acompaña a la familia de Wendy con sus oraciones y cercanía.

Por su parte, el personero de Neiva, Jeison Bastidas, reiteró su rechazo y manifestó que la entidad ha realizado seguimiento desde el inicio del caso. Señaló que “esta tragedia evidencia que aún existen grandes desafíos en materia de respeto, reconocimiento de las diferencias y protección de los derechos de las mujeres, por lo que insistió en fortalecer las acciones institucionales para prevenir nuevas situaciones de violencia”.