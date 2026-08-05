Santander confirma 48 casos de tosferina; niños menores de un año, los más afectados

Se promueve la estrategia Capullo, que consiste en vacunar a quienes están en contacto con recién nacidos para evitar la transmisión de la bacteria. Foto: Dirección Territorial de Salud de Caldas.

La Secretaría de Salud de Santander confirmó 48 casos de tos ferina en el departamento, una enfermedad que afecta principalmente a la población infantil.

Los menores de un año representan el 44,2 % de los casos confirmados y los niños entre 1 y 4 años concentran otro 34,9 %, por lo que siguen siendo la población con mayor riesgo de presentar complicaciones.

Así está el panorama de la tos ferina en Santander:

48 casos confirmados.

43 fueron confirmados por laboratorio.

2 por criterio clínico.

3 por nexo epidemiológico.

112 casos fueron descartados.

2 permanecen en estudio.

Los municipios con más casos:

Cerrito: 21 casos.

21 casos. Concepción: 7 casos.

7 casos. Bucaramanga: 5 casos.

5 casos. Floridablanca: 5 casos.

5 casos. Girón: 2 casos.

2 casos. Lebrija: 1 caso.

1 caso. Piedecuesta: 1 caso.

1 caso. Vélez: 1 caso.

Además, 28 de los 43 casos confirmados por laboratorio corresponden a personas de comunidades indígenas. La mayoría pertenece a la comunidad Agua Blanca, ubicada entre los municipios de Cerrito y Concepción.

Por eso, las autoridades reforzaron la búsqueda de nuevos casos y el seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con los pacientes para evitar que la enfermedad siga propagándose.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, explicó que estas acciones permiten identificar los casos a tiempo y actuar rápidamente para evitar que la enfermedad siga propagándose, especialmente entre los niños.

Además, reiteró el llamado a mantener al día los esquemas de vacunación y recomendó a las mujeres gestantes, madres lactantes y a los padres o cuidadores de menores de cinco años acudir de inmediato al médico si presentan síntomas compatibles con la tos ferina.