MinSalud suspende uso obligatorio de plataforma MIPRES para medicamentos financiados con la UPC

SALUD

A pocas horas de que entrara en vigor la obligación de reportar en la plataforma MIPRES los medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), como el acetaminofén, el ibuprofeno o la amoxicilina, el Ministerio de Salud expidió una nueva circular que deja sin efecto esa medida y establece un nuevo esquema basado en la interoperabilidad de la historia clínica electrónica.

A través de la Circular Externa 0019 de 2026, la cartera de Salud informó que la prescripción de medicamentos financiados con recursos de la UPC se realizará mediante los Resúmenes Digitales de Atención en Salud (RDA), una herramienta integrada al sistema de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE).

Con esta decisión, el Ministerio derogó los efectos de la Circular 44 de 2025, que había ordenado que los medicamentos financiados con la UPC.

Según la entidad, el cambio busca agilizar el registro de la cadena de suministro de medicamentos, fortalecer los mecanismos de seguimiento al acceso efectivo a tecnologías en salud y consolidar sistemas de información interoperables que permitan monitorear la disponibilidad y entrega de medicamentos a los pacientes.

Medicametos no financiados con UPC siguen estando en MIPRES

La circular también aclara que los medicamentos no financiados con recursos de la UPC, como los de alto costo o fármacos oncológicos, continuarán gestionándose mediante MIPRES, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, el Ministerio precisó que siguen vigentes las disposiciones establecidas en la Circular 006 de 2025 relacionadas con el monitoreo y seguimiento de medicamentos antirretrovirales utilizados para el tratamiento del VIH.

De igual forma, recordó que los medicamentos de control especial, incluidos aquellos sometidos al monopolio del Estado, continúan excluidos de MIPRES debido a que se rigen por un marco regulatorio específico que contempla mecanismos propios de prescripción, control y fiscalización.

Cabe resaltar que la medida impacta directamente a EPS, hospitales, clínicas, médicos y gestores farmacéuticos, que deberán ajustar los procesos de prescripción, direccionamiento y entrega de medicamentos financiados con recursos de la UPC al nuevo sistema interoperable impulsado por el Ministerio de Salud.