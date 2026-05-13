Hospital Internacional de Colombia advierte sobre desinformación tras alerta mundial por hantavirus

Experto en hantavirus aclara si es igual de contagioso y letal que el COVID y la influenza. Getty Images

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius volvió a poner sobre la mesa las dudas y la desinformación alrededor de esta enfermedad.

Frente a esto, especialistas del Hospital Internacional de Colombia, HIC, en Santander, hicieron un llamado a consultar información oficial y evitar alarmarse por publicaciones sin respaldo científico.

El infectólogo, Carlos Solórzano, explicó que el hantavirus no es un virus nuevo y que desde hace años se han reportado casos en distintos países de América. Pues, la transmisión ocurre principalmente por contacto con partículas provenientes de orina, saliva o heces de roedores silvestres.

En el caso del crucero, la variante identificada fue la cepa Andes, que puede transmitirse entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado.

Desde el HIC también recordaron que las medidas de autocuidado siguen siendo fundamentales, especialmente el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en espacios cerrados o concurridos y la atención a síntomas respiratorios.

Además, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica y seguimiento de las personas expuestas tras este brote reportado internacionalmente.