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13 may 2026 Actualizado 15:38

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Bucaramanga

Hospital Internacional de Colombia advierte sobre desinformación tras alerta mundial por hantavirus

Especialistas pidieron evitar publicaciones sin respaldo científico sobre esta enfermedad.

Experto en hantavirus aclara si es igual de contagioso y letal que el COVID y la influenza. Getty Images

Experto en hantavirus aclara si es igual de contagioso y letal que el COVID y la influenza. Getty Images

Experto en hantavirus aclara si es igual de contagioso y letal que el COVID y la influenza. Getty Images

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius volvió a poner sobre la mesa las dudas y la desinformación alrededor de esta enfermedad.

Frente a esto, especialistas del Hospital Internacional de Colombia, HIC, en Santander, hicieron un llamado a consultar información oficial y evitar alarmarse por publicaciones sin respaldo científico.

El infectólogo, Carlos Solórzano, explicó que el hantavirus no es un virus nuevo y que desde hace años se han reportado casos en distintos países de América. Pues, la transmisión ocurre principalmente por contacto con partículas provenientes de orina, saliva o heces de roedores silvestres.

En el caso del crucero, la variante identificada fue la cepa Andes, que puede transmitirse entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado.

Desde el HIC también recordaron que las medidas de autocuidado siguen siendo fundamentales, especialmente el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en espacios cerrados o concurridos y la atención a síntomas respiratorios.

Además, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica y seguimiento de las personas expuestas tras este brote reportado internacionalmente.

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