Suspendieron 123 comercios e impusieron 919 comparendos por violar la ley seca en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá decretó ley seca el pasado fin de semana en ocasión a las elecciones presidenciales. Esta medida generó disgusto por parte del gremio de los establecimientos nocturnos ya que empezó desde el viernes 29 de mayo hasta el lunes 1 de junio.

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Las autoridades distritales justificaron esta restricción de cuatro días para garantizar unas elecciones sin alteraciones al orden público.

“Cuando se toman esas medidas en momentos electorales lo que estamos haciendo es generando la amplitud de capacidad para poder gestionar los riesgos en ese momento”, aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

De ahí que, según el secretario, los resultados de que las elecciones en Bogotá se desarrollarán de manera pacífica y sin mayores delitos electorales.

“Durante la jornada de ley seca hubo una disminución del 27% en los incidentes que normalmente tenemos que atender”, agregó Restrepo.

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Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, el general Giovanni Cristancho, informó sobre las acciones que tomaron a quienes infringieron la ley seca.

Se suspendieron 123 establecimientos comerciales que siguieron vendiendo licor a pesar de las restricciones e impusieron 919 comparendos a ciudadanos que estaban ingiriendo alcohol en plena vía pública.