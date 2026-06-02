“No se va a convertir en el caso Colmenares”: familia de Valeria Afanador por decisión de Fiscalía

Caracol Radio habló con Manuel Afanador, papá de Valeria Afanador, la niña que desapareció y fue hallada sin vida en un río de Cajicá, cerca de la institución educativa Gimnasio Campestre Los Laureles. Afanador aseguró que dará la lucha judicial hasta el porque, “pero lo que nosotros tenemos claro es que no vamos a permitir que el caso de Valeria Afanador se convierta en el caso Colmenares”.

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En ese sentido, Afanador rechazó la decisión de la Fiscalía, ya que no creen que el delito que se les imputará a los posibles responsables sea el correcto y, además, porque son solo dos personas las llamadas por el ente investigador.

“No es la decisión que nosotros esperábamos, no es lo que nosotros le hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación. A través de nuestro representante legal, el doctor Julián Quintana, radicamos una solicitud ante la Fiscalía, ante la fiscal primera de Zipaquirá, quienes quienes están llevando este caso, la solicitud de imputación de cargos en grado de dolo, no en grado culposo. Esta decisión que ha tomado la fiscal dista un poco de la realidad. Las dos personas que se están imputando en esta primera fase son dos de una gran lista, de una larga lista, que tienen que ser imputados”, dijo Afanador.

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Afanador, aseguró que han faltan por imputación de cargos varias personas como profesores de la institución.

“Acá nos hace falta una larga lista, nos hace falta el profesor Diego Pinzón, el profesor de música, nos hace falta una persona que es la asesora legal, Andrea Inés Medina, hace falta la coordinadora académica, hace falta una muy larga lista. Hoy no sabemos qué pasó, Valeria no fue un accidente. Valeria la sacaron del colegio y Valeria fue asesinada y apareció 18 días después. Y sobre el homicidio per se no tenemos ni el más mínimo rastro”, agregó.

Por último, la familia de la menor de edad pidió que se haga cambio de la fiscal del caso.

“Queremos hacer un llamado a la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien nos ha rechazado la solicitud de cambio de fiscal. Nosotros también el 1 de enero solicitamos el cambio de fiscal. Al no tener garantías, nosotros solo hemos recibido de parte de María Camila Prieto, la fiscal primero de Zipaquirá, maltrato, revictimización. Incluso, nosotros denunciamos ante el Comité Disciplinario Judicial de la seccional Cundinamarca por negligencia, revictimización, incluso posibles corrupciones en este caso. Y la respuesta es que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, no ha autorizado el cambio fiscal. Nosotros le hacemos el llamado a la señora fiscal, que se ponga la mano en el corazón si es mamá, que permita el cambio de fiscal”, concluyó.

Cabe recordar que, la Fiscalía imputará cargos contra los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa por el delito de homicidio culposo en el caso de Valeria Afanador. Según la investigación, los docentes tenían a su cargo la responsabilidad de la menor.