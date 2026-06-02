Cierre en el vagón sur de la estación de la Av. Jiménez: ¿desde cuándo y en qué horarios?

Desde el próximo viernes, 5 de junio, se realizará el cierre del vagón sur de la estación temporal Av. Jiménez de TransMilenio, debido a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Esta decisión se toma para avanzar en el izaje de dovelas, estructuras fundamentales para la construcción del viaducto del sistema férreo.

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Para no afectar la movilidad de manera drástica, los trabajos se realizarán en horario nocturno. De lunes a jueves, las labores se ejecutarán entre las 10:00 p.m. y las 4:30 a.m., mientras que los fines de semana se extenderán desde las 10:00 p.m. del viernes hasta las 4:30 a.m. del lunes.

Es importante mencionar que también se cerrará temporalmente el cruce peatonal y el acceso ubicado en la avenida Caracas con calle 8. Como consecuencia, el ingreso y la salida de los usuarios de la estación temporal Av. Jiménez se realizará exclusivamente por la calle 10 mientras duren las intervenciones.

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Las autoridades han hecho un llamado a los ciudadanos para que sigan las indicaciones del personal de atención en vía y programen sus desplazamientos con anticipación. Estas medidas buscan facilitar el desarrollo de las obras sin comprometer la seguridad de los peatones y usuarios del sistema.