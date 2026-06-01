La ONU en Colombia llama a una segunda vuelta presidencial serena y sin violencia

Miroslav Jenča, representante de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Bogotá

El representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, se refirió a la jornada electoral en el país.

“Felicito al pueblo colombiano por su participación inclusiva y pacífica en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un hito fundamental para la democracia y el futuro del país”.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas pudo evidenciar de primera mano los esfuerzos y el compromiso de las autoridades electorales colombianas y de la Fuerza Pública para garantizar el desarrollo ordenado de los comicios y hace un llamado para que, en la segunda vuelta presidencial, que será el próximo 21 de junio entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, se desarrolle sin recurso de la violencia.

“A redoblar esfuerzos para asegurar que la campaña de la segunda vuelta presidencial transcurra en un entorno de plena libertad, seguridad y respeto mutuo”.

Llama a todas las partes a canalizar las diferencias a través de los mecanismos institucionales.