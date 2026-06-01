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01 jun 2026 Actualizado 17:48

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Justicia

La ONU en Colombia llama a una segunda vuelta presidencial serena y sin violencia

La Misión de Verificación de Naciones Unidas en nuestro país felicitó al país por una jornada electoral inclusiva y pacífica

Miroslav Jenča, representante de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Miroslav Jenča, representante de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Miroslav Jenča, representante de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Cristina Navarro

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Bogotá

El representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, se refirió a la jornada electoral en el país.

Felicito al pueblo colombiano por su participación inclusiva y pacífica en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un hito fundamental para la democracia y el futuro del país”.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas pudo evidenciar de primera mano los esfuerzos y el compromiso de las autoridades electorales colombianas y de la Fuerza Pública para garantizar el desarrollo ordenado de los comicios y hace un llamado para que, en la segunda vuelta presidencial, que será el próximo 21 de junio entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, se desarrolle sin recurso de la violencia.

“A redoblar esfuerzos para asegurar que la campaña de la segunda vuelta presidencial transcurra en un entorno de plena libertad, seguridad y respeto mutuo”.

Llama a todas las partes a canalizar las diferencias a través de los mecanismos institucionales.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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