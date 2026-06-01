Ocho capturas y 10 noticias criminales por presuntos delitos electorales: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que, durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, ocho personas fueron detenidas por presuntos delitos electorales.

Igualmente, se abrieron 10 noticias criminales por delitos electorales en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre; y 107 más por otras conductas delictivas, al parecer, contra la seguridad ciudadana.

Capturas

Popayán (Cauca): en el barrio El Uvo fueron capturados en flagrancia cuatro mujeres y un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante.

De acuerdo con los elementos de información recopilados, estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporando sus datos en un listado.

Cumaral (Meta): fue capturada una persona por el delito de falsedad personal, luego de que presuntamente intentara suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación.

Valledupar (Cesar): fue capturada una mujer por el delito de voto fraudulento, al evidenciarse que habría sufragado en dos mesas diferentes.

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Alcaldesa de El Paujil

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción asumió la indagación contra la alcaldesa de El Paujil (Caquetá), Latia Sindy Castillo Muñoz, por el delito de constreñimiento al sufragante.

Detenciones por otros delitos

Agentes de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional capturaron a 85 personas que son requeridas por jueces de la República por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático.

Las detenciones se efectuaron en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Bolívar, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Magdalena y La Guajira.

Entre los capturados se encuentra un jurado de votación de Hato Corozal (Casanare), quien era buscado por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

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Desaparecidos que fueron encontrados votando

La Fiscalía informó que 77 personas reportadas como desaparecidas se presentaron a votar en Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.

En ese sentido, se les emitieron las respectivas actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales.