ONU presenta informe sobre Colombia ante el Consejo de Seguridad: implementación de paz insuficiente

El nuevo Representante Especial del Secretario General de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, y jefe de la Misión de Verificación en el país presentó ante el Consejo de Seguridad un balance sobre los desafíos y avances en la implementación del Acuerdo Final de Paz.

En su intervención, reiteró el compromiso de la Organización de Naciones Unidas con el proceso de paz en el país y llamó a redoblar esfuerzos para evitar retrocesos en medio de un contexto político y social complejo.

En una visita preparatoria realizada en septiembre, el enviado de la ONU se reunió con firmantes del acuerdo, funcionarios del gobierno, líderes sociales y víctimas del conflicto en varias regiones del país. Desde allí pudo constatar avances en temas como la reforma rural, reincorporación de excombatientes y la justicia transicional, pero también reconoció la persistencia de “áreas en las que la implementación ha sido insuficiente a lo largo de los años y debe reforzarse mediante acciones concertadas del Estado”

“Las elecciones nacionales están incrementando las tensiones políticas y la polarización. Las limitaciones fiscales actuales tienen consecuencias para la financiación de la paz. Ha habido actos trágicos de violencia recientemente y también se han constatado patrones de inseguridad en algunas regiones, lo cual insta a llamados urgentes para reforzar la seguridad”, expresa Miroslav Jenča.

El enviado resaltó que, al mismo tiempo, le impresionó la determinación de muchos actores que en Colombia siguen impulsando la implementación del acuerdo de paz final, “convencidos de que sigue siendo la hoja de ruta fundamental para construir la paz en el país”.

Según explicó Jenča, las disposiciones fundamentales del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, frente al Acuerdo de Paz son la Reforma Rural y las garantías de seguridad.

“Son necesarias acciones inmediatas, acompañadas de inversiones sostenidas a largo plazo para poder alcanzar plenamente el potencial transformador del Acuerdo”, expresó.

Sentencias de la JEP: un proceso de justicia transicional “sin precedentes”

Uno de los aspectos más destacados de su discurso fue la mención a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recientemente emitió las primeras sanciones contra exmiembros de las FARC y de las fuerzas de seguridad por crímenes cometidos durante el conflicto. El representante calificó este hecho como un “hito histórico en la búsqueda de justicia”.

Además, reiteró que la Misión está dispuesta a verificar y comprobar la implementación de las medidas restaurativas que establecen las sentencias.

Alerta por seguridad y garantías electorales

En relación con la seguridad, alertó sobre el asesinato de casi 500 excombatientes desde la firma del Acuerdo y los altos niveles de violencia que persisten en algunas regiones del país. Subrayó que estos hechos amenazan directamente la estabilidad del proceso de paz y llamó a “estrategias de seguridad eficaces en conjunto con políticas de paz”.

Asimismo, expresó su preocupación por la creciente polarización en el contexto de las elecciones nacionales y enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

No se pueden repetir actos atroces de violencia como el asesinato del senador Miguel Uribe”, expresó Miroslav Jenča, Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad.

El Representante también hizo un llamado al Gobierno colombiano y al Congreso para que asignen los recursos necesarios que permitan ejecutar las sanciones restaurativas de la JEP, en beneficio de las víctimas. En cuanto al componente de reincorporación, señaló que más de 11.000 excombatientes continúan comprometidos con su reintegración a la vida civil, pese a los riesgos que enfrentan.

Al cierre de su intervención, expresó su disposición para trabajar de la mano con el Consejo de Seguridad en la renovación del mandato de la Misión de Verificación y destacó que Colombia representa “un caso excepcional” de apoyo internacional a un proceso de paz liderado internamente.