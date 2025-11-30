9 años del Acuerdo de Paz: “Muchas áreas se quedaron vacías, sin presencia del Estado” ONU en Colombia

En diálogo con Caracol Radio el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en el país, Miroslav Jenča, se refirió al apoyo que han dado al Acuerdo de Paz alcanzado con las entonces Farc cuando se cumplen 9 años de su firma y aseguró que la implementación con sus fallas ha sido un éxito.

“Pues yo estoy absolutamente convencido que la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en aquel entonces ha sido un éxito. Y yo pienso que así lo considera también el Consejo de Seguridad que decidió renovar el mandato de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia”.

Precisamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió renovar el mandato de la misión en Colombia con unas tareas específicas que esperan sacar adelante.

“Hay que acelerar esta implementación porque lo que está faltando es implementar cabalmente todas las partes del acuerdo de paz que es muy complejo Se ha logrado muchísimo. Primero en lo que toca, dejación de armas, cese al fuego. Se hizo prácticamente en un año todo este proceso que es un éxito mundial. Yo diría. Segundo, en lo que toca a la reincorporación, 85% de firmantes, de excombatientes, pues siguen en este proceso. Reforma rural integral, pues se adjudicaron 275.000 hectáreas. De estas 18.000 se dieron a los firmantes. Eso quiere decir que continúan con la vida pacífica en lo que toca a las garantías de seguridad. Se formalizó el estatuto de la oposición y esto es muy importante especialmente ahora cuando se desarrolla campa electoral en Colombia”.

Frente a ese escenario electoral que vive el país el representante en Colombia de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Miroslav Jenča, dio algunas recomendaciones con ese foco de paz y seguridad.

“Los retos son muy importantes, por eso digo que se necesita acelerar este proceso. Primero, la presencia del Estado, no solamente presencia militar o de fuerza pública, sino especialmente la presencia en lo que toca áreas sociales, económicas, jurídicas, etc. Esto es muy importante porque muchas áreas se quedaron vacías, sin presencia del Estado”.

En este diálogo con Caracol Radio Miroslav Jenka también hizo un llamado al Estado colombiano para generar condiciones para lograr una implementación del Acuerdo de Paz del año 2016.

“También tenemos que decir que el Estado necesita implementar las políticas que nosotros hemos ayudado a formular en lo que toca el desmantelamiento de grupos criminales en lo que toca a la participación en la vida política, pues me parece que estos son áreas donde se necesita aceleración de la implementación del acuerdo. Lo que falta aquí, y me parece que hay que enfocarse en esto, es una continuidad de recursos, atención, las políticas de los gobiernos independientemente de quién está en el poder en un momento dado. Pues desearía usar esta posibilidad y felicitar a todas las colombianas, colombianos con este aniversario y desearles que se implemente más”.

Desde la Misión de Verificación de Naciones Unidas en nuestro país reiteraron el apoyo a este Acuerdo de Paz con las antiguas Farc y aseguraron que su nuevo mandato busca aportar en esa implementación en tres temas claves: Reincorporación social, política y económica de los exintegrantes de las Farc, garantías de seguridad para firmantes de paz, sus familias, líderes y comunidades y la reforma rural integral.