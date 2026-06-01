“Petro no sabe ni entiende lo que dice”: exregistrador Galindo por denuncia de fraude en elecciones

El exregistrador Juan Carlos Galindo conversó con Hora 20 de Caracol Radio acerca del pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, de no aceptar los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, que dejó a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella como los candidatos que se medirán en la segunda vuelta presidencial.

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“Ni el propio presidente entiende o sabe lo que está diciendo. Los software que usa la Registraduría son auditados por los partidos y movimientos políticos, por la Procuraduría y una auditoria internacional para que hiciera una verificación de ellos. Todos fueron validados”, afirmó.

“Son afirmaciones que ni el presidente entiende”, reiteró.

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Galindo también aseguró que el mandatario de los colombianos no puede decir sin pruebas que hubo fraude en las mesas de votación. “Es inconcebible”.

“El presidente debería ser más respetuoso con las personas que participan como jurados de votación”, dijo.

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Tras esto, mencionó que la verificación de los software “demerita cualquier manifestación del presidente Petro” sobre un presunto fraude en el preconteo.