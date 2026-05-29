Ciclovías y otros servicios del Inder serán suspendidos este domingo 31 por la jornada electoral

Medellín

Este domingo 31 de mayo, con motivo de la jornada de elecciones presidenciales, los servicios deportivos y recreativos públicos del Valle de Aburrá presentarán novedades en su funcionamiento. Estas medidas se toman en cumplimiento de la normativa nacional vigente para las votaciones (Decreto 0188 de 2026).

Para esta fecha, el Inder anunció que los escenarios deportivos estarán abiertos únicamente para práctica libre; es decir, se suspenderá la programación institucional en escenarios deportivos como las piscinas administradas por la Alcaldía de Medellín, las ludotekas, las ciclovías, los torneos, las clases de fomento y las reservas en los distintos escenarios deportivos.

Otras novedades en Medellín por las elecciones presidenciales 2026

Entre otros servicios que presentarán modificaciones este 31 de mayo se encuentra el Metro de Medellín, que contará con tarifas diferenciales transitorias de cero pesos para facilitar el desplazamiento de la ciudadanía hacia los diferentes puestos de votación en la capital antioqueña.