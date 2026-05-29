Grupo Argos ha recomprado cerca de $12 mil millones en acciones en dos semanas

Medellín

El Grupo Argos anunció que ya logró recomprar cerca de 12 mil millones de pesos en acciones desde el pasado 15 de mayo en esta estrategia que aprobó su Asamblea de Accionistas de la presente vigencia el pasado mes de marzo.

Son en total 896.350 acciones ordinarias y preferenciales que se han transado en estas dos semanas recientes.

Nuevo programa de recompra

De esta manera, Grupo Argos avanza en la ejecución del nuevo programa de recompra de acciones que permite un límite de $500.000 millones en acciones.

Esta iniciativa “está orientada a fortalecer la liquidez de la acción, aumentar los retornos para los accionistas y promover un mayor reconocimiento del valor fundamental de la compañía en el mercado”, explicaron desde el Grupo Argos.

Dos semanas de recompra

Durante las dos recientes semanas, la compañía ha recomprado 393 mil 580 acciones ordinarias y 502 mil 770 acciones preferenciales, por un monto total cercano a $12 mil millones.

Del total, $5.767 millones corresponden a acciones ordinarias y $5.901 millones a acciones preferenciales, con precios promedio ponderados de $14.653 y $11.737 por acción, respectivamente.

¿Qué dice el grupo sobre este proceso?

Felipe Aristizábal, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, explicó que “este programa de recompra es una muestra concreta de la confianza que tenemos en el valor de Grupo Argos y en la solidez de nuestra estrategia. Estamos dando el primer paso de un plan más amplio que busca cerrar la brecha entre el valor de mercado y el valor fundamental de la compañía, así como fortalecer la liquidez de nuestras acciones.”

Estrategia de tres años

Desde 2023, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia han movilizado más de $2,2 billones en programas de recompra de acciones, con la adquisición de más de 218 millones de acciones ordinarias y preferenciales de las compañías del Grupo.

Desde el Grupo Argos indicaron: “Este programa se suma a una trayectoria sostenida del Grupo Empresarial Argos en la implementación de iniciativas orientadas a la liberación de valor para sus accionistas a partir de una estrategia que combina disciplina financiera, simplificación corporativa, optimización del portafolio, pago consistente de dividendos, reducción de deuda y desarrollo de nuevas oportunidades de crecimiento”.