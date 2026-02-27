Por seguridad, el ejército priorizó siete municipios de Antioquia para las elecciones

Antioquia

Las autoridades continúan fortaleciendo estrategias de seguridad para garantizar el ejercicio electoral en el departamento de Antioquia cuya actividad se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo en el país. Según las fuerzas militares debido a las acciones criminales de los grupos se tiene priorizada la seguridad en siete municipios.

El general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la cuarta Brigada del Ejército manifestó que entre las poblaciones priorizadas hay dos que estan incluidas en as circunscripciones para la paz y son Ituango y Briceño en el Norte del departamento donde se garantizará presencia de la fuerza publica en todas las mesas que se activaran, incluida la ruralidad.

La tecnología con drones e inteligencia militar se tendrá garantizado el ejercicio democrático, aunque se estan analizando otras estrategias para terrotporios alejados de las áreas urbanas.

“Qué de pronto sí es importante considerar que algunas personas de pronto seguramente tergiversaron o confundieron es algo que nosotros estábamos solicitando y era si hay 20 o 30 personas que van a votar existe la posibilidad de que se mueva ese puesto para no tener un esfuerzo grande de mover 30 o 60 hombres a un punto y pues lo que representa eso también económicamente pero en este caso tenemos nosotros en esos dos municipios con toda la capacidad de garantizar esas elecciones”, manifestó el general Caicedo.

Las poblaciones restantes son San Andrés de Cuerquia y Toledo en el Norte, además de Andes y Betulia en el Suroeste y Buriticá en el Occidente.

“Esos municipios que aparecen en el informe de la MOE, nosotros hacemos un ejercicio también de cruzar con las labores de inteligencia, con las operaciones que hemos desarrollado, saber en qué nivel de pronto se pueden encontrar, para también hacer un ejercicio de priorización y de tener una observación especial sobre ellos para poder garantizar esas elecciones”, agregó el oficial.

Explicó que la situación especial con estas poblaciones se debe a que han tenido novedades en cuestión de seguridad como combates, instalación de artefactos explosivos o información de inteligencia sobre actividades criminales.