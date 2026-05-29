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29 may 2026 Actualizado 02:17

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Medellín

Valdivia: En la vía a la costa Caribe destruyeron 13 artefactos explosivos del ELN

En el lugar también encontraron 22 kg de material explosivo, munición y una bandera del grupo ilegal.

El ejército destruyó 13 exploisvos en Valdivia- foto Séptima División

El ejército destruyó 13 exploisvos en Valdivia- foto Séptima División

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Valdivia- Antioquia

La Brigada 14 del Ejército informó que evitó un ataque con explosivos del ELN en la vía a la costa Caribe a la altura de Valdivia. Los vehículos que transitan por allí, la vía y las tropas serían el objetivo, según el reporte del hecho.

Según la Brigada, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles y el Grupo Liviano de Caballería N.º 9, con apoyo de un canino, lograron ubicar en la vereda La Gloria 13 artefactos explosivos que fueron destruidos de manera controlada. También hallaron “22 kg de material explosivo, 5 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, 80 metros de mecha de seguridad, 30 metros de cable dúplex, 26 baterías y una bandera alusiva a esta organización delictiva”.

Este material pertenecía a la compañía Héroes de Tarazá, que delinque en la zona. Luego de la acción estatal, la movilidad se normalizó, agregó el ejército.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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