En Antioquia están habilitados 5.448.240 ciudadanos para votar el próximo domingo

Medellín

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que para las elecciones de la Presidencia de la República, el próximo domingo, 31 de mayo, están habilitados 5.448.240 ciudadanos en el departamento de Antioquia.

Del total del censo electoral, hay 2.815.917 mujeres y 2.632.323 hombres que podrán ejercer su derecho al voto en la primera vuelta presidencial.

Censo creció

Comparado con el censo electoral que se tuvo para las elecciones presidenciales, 43.314 ciudadanos adicionales podrán votar en el proceso democrático de este fin de semana.

Los ciudadanos habilitados en Antioquia en el mes de marzo fueron 5.404.926 y para esta nueva jornada hay un total de 5.448.240 ciudadanos en este departamento.

Puestos y mesas

La Registraduría también anunció que se están instalando 1.280 puestos de votación para un total de 15.801 mesas que se tendrán disponibles en los 125 municipios de las 9 subregiones antioqueñas.

Jurados

En esta parte del país se tiene prevista la participación de 114.309 jurados de votación, los cuales fueron citados por la Registraduría y capacitados por esta misma entidad, para que puedan realizar su labor.

Censo electoral en el país

Para este domingo se tiene un censo electoral en Colombia de 41.421.973 ciudadanos, de los cuales 40.007.312 podrán ejercer su derecho al voto en el territorio nacional y 1.414.661 en las mesas dispuestas en el exterior.

Vale la pena recordar que desde el comienzo de esta semana se habilitó la jornada por fuera del país y se ha venido adelantando este proceso, cuyos resultados solo se conocerán el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde.

En Colombia hay 13.489 puestos de votación instalados y 253 en el exterior, conformados por 118.346 mesas en Colombia y 1.489 en el exterior.

Testigos electorales

Este sábado, 30 de mayo, terminará el proceso de capacitación presencial para los testigos electorales que están acreditados en el departamento de Antioquia para la jornada de este domingo.

Durante las capacitaciones se entregan los elementos fundamentales que requieren los testigos postulados por las agrupaciones políticas y acreditados por el Consejo Nacional Electoral, para que puedan realizar una adecuada verificación de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales del domingo 31 de mayo.

¿Qué hace un testigo electoral?

Estos ciudadanos son veedores en representación de los partidos y movimientos políticos de todo el proceso electoral y desempeñan una función pública transitoria determinante para el éxito de los comicios.