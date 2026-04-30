En el Valle de Aburrá y Urabá habrá observadores estadounidenses en las elecciones presidenciales

Medellín

El Consejo Nacional Electoral anunció que las elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo, tendrán observadores designados por la Embajada de los Estados Unidos en los municipios de Medellín, Envigado y Turbo.

La visita y observación de estos delegados se tendrá durante las etapas preelectoral, electoral y postelectoral.

Otros lugares con observadores estadounidenses

La embajada de los Estados Unidos también anunció que tendrá un despliegue de observadores en las zonas urbanas de Bogotá y Soacha en Cundinamarca; Barranquilla y Soledad en el Atlántico; Cali y Palmira en el Valle del Cauca; y las capitales Cartagena, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Bucaramanga y Leticia.

¿Cuántos observadores internacionales hay?

El Consejo Nacional Electoral explicó que a la fecha cuenta con 180 observadores internacionales acreditados para la jornada del 31 de mayo, de los cuales 86 delegados estadounidenses vigilarán la transparencia electoral en el país.

¿Por qué hay observación electoral?

El mecanismo de observación internacional busca la transparencia, imparcialidad, imparcialidad y legitimidad en los procesos electorales.

Se espera que ellos puedan detectar riesgos de fraude para prevenirlos. También son garantía en el cumplimiento de las normas electorales, democráticas y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía.

Cuatro misiones

Los observadores internacionales están delegados en cuatro misiones:

1. Latinoamericana SAS Plataforma de Formación Integral

2. Eurolat Global Democracy Forum (EGDF), en su Misión de Observación Electoral Internacional (MOEI)

3. Unión Europea

4. Embajada de Estados Unidos en Colombia

Llamado a las campañas

Desde el Consejo Nacional Electoral hizo un llamado a las 13 campañas a la presidencia de la República para que postulen sus auditores de sistemas.

Desde el CNE recordaron que “la postulación oportuna de auditores de sistemas es una responsabilidad de las campañas presidenciales dentro del sistema de control electoral, cuyo plazo de postulación finaliza el 17 de mayo de 2026 a las 11:59 p. m.”

Agregaron que “de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, son 523 actores ya acreditados, consolidando un sistema de garantías electorales, legitimidad de resultados y transparencia para las elecciones de 2026”.

Cabe recordar que la primera vuelta presidencial en Colombia se realizará el domingo 31 de mayo de 2026, para la cual se tiene un censo electoral cercano a los 41 millones de ciudadanos habilitados para votar.

De ser necesario, se realizaría una segunda vuelta de las elecciones el próximo 21 de junio de 2026.