Defensores de DDHH alertan por posible presencia de célula del Tren de Aragua en la vereda El Ajizal

Disidencias de las FARC asesinan a cabecilla de la banda "Tren de Aragua". Foto: Colprensa( Thot )

Itagüí, Antioquia

Defensores de Derechos Humanos del Valle de Aburrá indican que la situación de orden público en la vereda El Ajizal, municipio de Itagüí, podría estar relacionada con la presencia de una célula del ‘Tren de Aragua’, la cual estaría organizándose para apoyar a la banda disidente que hace presencia en la zona.

Y es que, según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la ola de violencia en ese sector de Itagüí obedece a un “reacomodamiento criminal”. Una facción de alias ‘Chadú’, esta disidencia opera de forma separada, como un grupo reestructurado, y utilizaba a estas personas para cometer diversos delitos, principalmente extorsiones, porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones.

De acuerdo con Luis Fernando Quijano, presidente de CORPADES, “Una célula del grupo criminal internacional ‘Tren de Aragua’ estaría en contacto o próxima a aliarse con la facción disidente, lo que podría fortalecer su capacidad operativa”.

Según Quijano, esta situación no está alejada de la realidad, pues el ‘Tren de Aragua’ ya hace presencia en la comuna 10 (La Candelaria) de Medellín, con una célula en la comuna 13 a través de la banda ‘Los Chamos’. Además, en el sector El Botadero, del corregimiento de Altavista, habría un grupo de extranjeros, junto con algunos colombianos, que estarían involucrados en actividades criminales, manejando sus propias plazas de vicio y sus propias armas.

Ante este panorama, desde CORPADES señalan que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.

Incluso, según información de la corporación, la Policía ha recomendado a los comerciantes cerrar temprano, lo que es interpretado “como una señal de debilidad ante el control territorial de los grupos ilegales”, afirma Quijano.

Por último, agrega que los anuncios públicos de operativos, recompensas y capturas por parte de la Alcaldía de Itagüí son percibidos como poco efectivos, ya que alertan a los criminales y no resuelven la situación de fondo.