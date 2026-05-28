Gran Feria de Vivienda de Bogotá 2026: requisitos y pasos para inscribirse

Según la información oficial alojada en el portal web de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) ha habilitado las inscripciones virtuales para la ‘Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026′.

Esta jornada contará con la participación de diferentes constructoras, cajas de compensación y entidades financieras, la misma que se llevará a cabo del 2 al 9 de julio del 2026.

Por ello, aquí le dejaremos el paso a paso para que pueda inscribirse en esta iniciativa del distrito, teniendo como plazo hasta el próximo 1 de junio para llevar a cabo dicho proceso.

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¿Cómo puedo inscribirme en la ‘Gran Feria de Vivienda de Bogotá 2026′?

Este es el paso a paso compartido por el portal web de la Alcaldía de Bogotá para poder inscribirse a la ‘Gran Feria de Vivienda de Bogotá 2026′.

Deberá ingresar al siguiente enlace oficial:

Ya estando en la página, deberá dar clic en ‘Iniciar registro’. Verifique las recomendaciones y requisitos. Valide la información que usted suministró y seleccione la opción ‘Aceptar y continuar’. Lea los términos y condiciones para que pueda continuar con el proceso. Complete la información personal que se le sea solicitada para poder hacer efectiva la inscripción.

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¿Cuáles son los requisitos para inscribirme en la ‘Gran Feria de Vivienda de Bogotá 2026′?

De acuerdo a la información oficial, estos son los requisitos que debe tener el aplicante para poder inscribirse en esta feria:

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los $7.003.620 (4 SMMLV-2026).

No ser propietario de vivienda en el territorio nacional.

No haber recibido ningún tipo de subsidio de vivienda.

Sin sanciones en procesos de asignación de subsidio.

Contar con un cierre financiero.

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¿Qué debe tener en cuenta para participar en la ‘Gran Feria de Vivienda de Bogotá 2026′?

Aquí le dejaremos una serie de recomendaciones que ha compartido la entidad, para que todos los participantes de esta iniciativa tengan en cuenta a la hora de asistir a la misma.

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) validará el cumplimiento de requisitos para acceder al subsidio distrital de vivienda Aquellos hogares que cumplan recibirán una comunicación por parte de la Secretaría.

Aquellos hogares que cumplan recibirán una comunicación por parte de la Secretaría. La Secretaría Distrital del Hábitat no cuenta con programas de vivienda gratuita. En todos los casos, para adquirir tu vivienda deberás aportar recursos propios y/o obtener un crédito hipotecario.

En todos los casos, para adquirir tu vivienda deberás aportar recursos Las comunicaciones relacionadas con la inscripción se enviarán al correo electrónico y/o celular declarado en el formulario.

Los días 20 de Mayo 4:00 de la tarde y 1 de junio 11:59 de la noche , las familias que continúen en el proceso, de acuerdo con los cupos disponibles y la priorización del programa, podrán asistir a la sala de ventas del proyecto que eligieron y recibir atención personalizada.

, las familias que continúen en el proceso, de acuerdo con los cupos Recuerda que este registro tiene una validez de dos meses. Si no aplicas al subsidio distrital de vivienda dentro del plazo establecido , deberás registrarte nuevamente en futuras ferias de vivienda o en próximas convocatorias.

, deberás registrarte nuevamente en futuras ferias de vivienda o en próximas convocatorias. Te recomendamos iniciar el trámite del crédito hipotecario (preaprobado o aprobado) para facilitar la revisión de tu cierre financiero.

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