Colombia llega a 16 zonas de disputa y confrontación entre grupos armados ilegales

Bogotá

Caracol Radio conoció las dos nuevas zonas de confrontación entre grupos armados ilegales en Colombia. El país suma 16 puntos de disputa territorial y social.

Estas dos nuevas zonas son en Vichada entre el ELN y la Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez’ y en San Vicente del Caguán, Caquetá, entre la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Colombia nunca había tenido 16 zonas de disputa. El pico más alto se dio en el año 2022 cuando llegó a 7. Recordemos que hoy nuestro país tiene en armas a más de 27.000 personas. Así lo explica Javier Flórez, director de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.

“Estos grupos siguen teniendo ambiciones para crear estructuras en nuevas zonas del país, pero también en su capacidad de adaptación y de innovación tecnológica y de repertorios por ejemplo de reclutamiento forzado. El panorama no es sencillo y a eso los candidatos están respondiendo con ideas que en muchos sentidos pueden ser simples para vender un mensaje contundente es más de marketing político, pero que en el fondo no responde a las necesidades actuales del país”.

Estas dos nuevas zonas de confrontación entre grupos armados coinciden con el mapa de riesgos electorales realizado por la Misión de Observación Electoral, MOE, que ubica a Vichada y Caquetá puntos con riesgo extremo por factores de violencia para las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.