Gobierno de Estados Unidos estaría presionando impresión de billetes con la cara de Trump

El Washington Post reveló que dos funcionarios del Departamento del Tesoro han insistido en preparar el lanzamiento de los billetes de 250 dólares con el retrato del mandatario. (Foto: Cortesía Washington Post )

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han presionado a la oficina responsable de imprimir dinero en el país para que lance un nuevo billete de 250 dólares con el retrato del presidente Donald Trump, según publica The Washington Post (TWP).

Dos funcionarios del Departamento del Tesoro, el tesorero estadounidense Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown, instaron repetidamente al personal de la Oficina de Grabado e Impresión de la agencia a preparar los prototipos del billete, según al menos cuatro fuentes que cita el medio estadounidense.

Los empleados consultados por TWP afirmaron que esta medida generó preocupación porque la ley federal solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

Desde 1866, cuando se prohibió la imagen de un funcionario de nivel medio del Tesoro en un billete de cinco centavos, ninguna persona viva ha aparecido en la moneda estadounidense.

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El año pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley para que Trump apareciera en un billete de 250 dólares para conmemorar el 250 aniversario de la nación, pero nunca se aprobó.

Precisamente, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, apuntó a este proyecto de ley este jueves en su comparecencia en la Casa Blanca al asegurar que “todo está en manos del Congreso, todo se decide en el Capitolio”.

Listos por si acaso

Bessent afirmó que, en calidad de Secretario del Tesoro, tiene dos mandatos con respecto a la moneda estadounidense “que ninguna persona viva pueda aparecer en la moneda de los Estados Unidos, y que la moneda deba llevar la inscripción ‘In God We Trust’ (En Dios confiamos)”.

Pero matizó que en el Departamento del Tesoro se anticipan a los acontecimientos y por ello, han realizado “los preparativos necesarios por si dicha legislación llegara a aprobarse”, pero que, en cualquier caso, se ceñirán “estrictamente a la ley”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a finales de este año, los dólares estadounidenses llevarán la firma de Trump, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio cuya rúbrica aparece en la moneda estadounidense.

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Y también el Departamento de Estado prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen de Trump, según informó la cadena Fox News a finales de abril.

Según maquetas obtenidas por el medio, el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado.