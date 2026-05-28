¿Quién es más poderoso, Irán o Estados Unidos? Así avanzan los ataques cerca del estrecho de Ormuz. Getty Images

Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto el pasado 28 de febrero de 2026 en contra de la República Islámica de Irán, el análisis de cómo terminaría el conflicto parecía muy claro.

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Sin embargo, tres meses después del inicio de la confrontación, la respuesta sobre quién lleva la delantera en la guerra se ha tornado confusa, mostrando así cómo el poderío militar también puede verse cooptado por las consecuencias de la geopolítica y la economía.

Así las cosas, mientras Israel atiende un nuevo frente en el sur del Líbano, Estados Unidos e Irán buscan ahora una salida negociada al conflicto, que ya adquiere tintes regionales, bajo la presión en la economía ejercida por el cierre del estrecho de Ormuz, escenario clave en esta fase del conflicto.

¿Quién tiene más poderío militar, Irán o Estados Unidos?

Según el índice Global Firepower 2026, el ranking de las naciones más poderosas militarmente en el mundo lo lidera sin discusión Estados Unidos. En este mismo listado, Irán aparece en el puesto 16 (entre 145 países).

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De acuerdo con las proyecciones de expertos, los norteamericanos superan a la República Islámica con, al menos, el doble de tropas activas, con un balance de aproximadamente 90 a 1 en el presupuesto de defensa.

La superioridad es amplia también en cuanto a fuerza aérea y capacidades navales, sin contar el arsenal nuclear con el que cuenta Estados Unidos.

Sin embargo, uno de los factores que equilibra el combate en alguna medida está en el desarrollo del sistema de drones y misiles por parte de Irán. Además de las ciudades subterráneas para el lanzamiento de proyectiles, los ataques no tripulados se han convertido en la principal amenaza para la seguridad regional.

En ese sentido, el conflicto ha escalado a niveles regionales, con Irán sufriendo constantes pérdidas en el fuego directo y un extenso bloqueo naval en sus costas, pero aun así lanzando constantes enjambres de drones y misiles que han puesto en riesgo las bases militares de Estados Unidos en otros países del golfo Pérsico.

La degradación de las fuerzas de Irán no ha sido suficiente para que Estados Unidos recupere la normalidad del nuevo punto clave en el que se centra la guerra: el estrecho de Ormuz.

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio global. Según datos de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), por este punto se mueve cerca de un cuarto del tráfico petrolero del mundo.

Según la organización, en 2024 por el estrecho se transportaron cerca de 20 millones de barriles de petróleo por día, equivalente al 25 % del tráfico marítimo global de hidrocarburos.

El bloqueo del estrecho por parte de Irán es la pieza clave de negociación que ha llevado a que Estados Unidos contemple más que nunca la posibilidad de llegar a un acuerdo, dado que el país del norte se ha visto presionado por otras potencias debido al impacto del cierre en los precios de los combustibles en todo el mundo.

Además, mientras las negociaciones avanzan y se mantiene un frágil cese al fuego, Irán sigue buscando nuevas formas de sacar provecho a su dominio en Ormuz, contemplando la posibilidad, incluso, de cobrar a las grandes compañías digitales (como Meta o Google) por el uso de los cables submarinos que sostienen el tráfico de datos en internet.

De esta manera, aunque la guerra entre Estados Unidos e Irán fue desde un comienzo desbalanceada en términos de poder, el país islámico ha logrado equilibrar las consecuencias aprovechando el escalamiento regional del conflicto y los movimientos geoestratégicos que llevan a que otras naciones sean partícipes de un impacto generalizado.