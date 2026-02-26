Conozca cuáles son los delitos electorales en 2026 según el CNE y cómo puede denunciarlos

La iniciativa de la UNESCO PortalCheck Elecciones determinó que una de las amenazas más preocupantes es la manipulación digital de las papeletas o tarjetones electorales para provocar a la población y no reconocer los resultados. | Foto: Getty Images / Gabriel Aponte

El calendario electoral en Colombia ha definido 2026 como el año en que se harán cambios importantes en el tablero político del país, pues se elegirá a los congresistas y al presidente de la República que sucederá a Gustavo Petro. Estos cargos decidirán las apuestas y tipo de gobierno que los colombianos tendrán por los próximos 4 años.

Las elecciones de Congreso se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026 y las de presidencia el 31 de mayo de 2026.

Ante este hecho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional han publicado la resolución 0047 de febrero de 2026 que define la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que se presenten en los procesos de votación.

Aquí, en Caracol Radio, puede consultar qué acciones son consideradas delitos electorales, tipo de sanciones de acuerdo con la infracción y cómo denunciar estos hechos.

¿Qué son los delitos electorales?

Los delitos electorales son conductas que afectan la transparencia, libertad o legitimidad de un proceso de votación. Estas pueden ser cometidas tanto por candidatos, ciudadanos y servidores públicos, incluyendo a los máximos representantes del país como presidentes o alcaldes. A continuación, se hará un resumen de los 16 diferentes tipos de acciones que, según la Fiscalía y el CNE, son consideradas ilegales dentro de este marco de sufragio.

Delitos que puede cometer un candidato:

Financiar campañas con dineros provenientes de actividades ilícitas o recursos públicos.

Presionar o engañar al votante.

Manipular a los votantes en favor de un candidato o partido político.

Exceder los límites en los gastos de campaña.

Delitos que puede cometer un ciudadano:

Intentar impedir que las elecciones o escrutinio se realicen de manera satisfactoria.

Amenazar o constreñir a un candidato.

Ejercer presión a otros votantes para hacer una elección específica como un partido o candidato.

Obligar a los votantes a inscribir su cédula en una población distinta donde es su residencia.

Si se usa dinero u otro tipo de recompensas para obligar a hacer una elección.

Intentar suplantar a un sufragante.

Hacer uso de cédulas falsas para votar.

Delitos que puede cometer un funcionario público:

Presentar obstáculos para que cualquier ciudadano inscriba su cédula en el lugar de su residencia electoral.

Ofrecer información errónea a cualquier sufragante.

Ser cómplice sobre votos fraudulentos o alteración resultados electorales.

Usa recursos públicos o bienes del Estado para proselitismo o apoyo a una campaña política.

Entrega dinero a campañas políticas.

¿Qué sanciones habrá por delitos electorales?

Según la gravedad del delito y tipo de cargo que el delincuente ejerza durante este periodo, puede ser encarcelado en un periodo entre cuatro a nueve años, además de recibir multas que pueden variar desde los cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

En casos extremos, como tráfico de votos u omisión de información al votante, puede incluso ser multado por mil dosciento (1.200) SMLMV.

Añadido a eso, será inhabilitado para ejercer cargos públicos, tanto como candidato como para incluso ser jurado de votación.

¿Dónde y cómo se puede denunciar un delito electoral?

Puede visitar la página web de la Fiscalía General de la Nación, pues esta habilitó un espacio enfocado en las elecciones 2026, con canales al servicio de la ciudadanía, medios de denuncia, información de los delitos de recurrencia, el mapa de riesgo electoral y todo lo que se debe saber sobre los certámenes democráticos que se aproximan.

La alcaldía de Bogotá también ha compartido líneas telefónicas a las que puede contactar para hacer conocer el caso: