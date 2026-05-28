Más de 30 empresarios colombianos irán a misión en Venezuela en búsqueda de negocios

La Cámara Colombo Venezolana junto con ProColombia liderarán la “Misión de Integración e Inversión a Venezuela”, donde cerca de 30 empresarios colombianos participarán con el objetivo de explorar oportunidades de inversión, fortalecer relaciones comerciales y abrir nuevos mercados en sectores estratégicos de la economía.

La agenda se desarrollará entre el 2 y el 4 de junio en Caracas y durante esos días, representantes de 11 sectores productivos sostendrán reuniones con empresarios, gremios y expertos venezolanos para analizar posibilidades de cooperación y expansión comercial entre ambos países.

De acuerdo con la Cámara Colombo Venezolana, esta será la primera Misión de Integración Productiva e Inversión que se realiza hacia Venezuela y busca abrir espacios para que compañías colombianas conozcan directamente el panorama económico del vecino país, identifiquen oportunidades de negocio y evalúen posibles alianzas estratégicas.

¿Cuáles son los campos laborales que estarán?

Este gremio asegura que hay un mercado con oportunidad de expandir las conexiones internacionales en el sector energético, infraestructura, alimentos y servicios.

Entre los sectores que harán parte de la misión se encuentran energía e hidrocarburos, construcción e infraestructura, logística y transporte, metalmecánica, automotriz y autopartes, textiles, plásticos y empaques, comercio, servicios profesionales y productos de aseo y cuidado personal.

Además de los encuentros empresariales, la agenda contempla espacios de análisis sobre inversión, desarrollo económico y transformación productiva en Venezuela, así como reuniones enfocadas en cadenas de abastecimiento, cooperación industrial y comercio binacional.

El presidente de la junta directiva de la Cámara Colombo Venezolana, Germán Umaña Mendoza, explicó que uno de los principales objetivos es facilitar contactos directos entre empresarios de ambos países y generar información de primera mano sobre sectores con potencial de crecimiento.

“Colombia y Venezuela: aliados comerciales”

La Cámara Colombo Venezolana afirma que las cifras recientes muestran que el comercio bilateral han comenzado a recuperarse, porque entre enero y marzo de este año, las exportaciones colombianas hacia Venezuela alcanzaron los $ 230 millones de dólares FOB (Mercancía puesta a bordo en un transporte marítimo).

Los alimentos y bebidas representaron el 27 % de las exportaciones hacia el vecino país durante ese periodo, mientras que los productos químicos tuvieron una participación del 22 % y las materias plásticas del 12 %.

Por otro lado, las importaciones provenientes de Venezuela sumaron $ 26,9 millones de dólares, entre los productos más adquiridos por Colombia aparecen materiales de fundición, hierro y acero, aparatos eléctricos y manufacturas de papel y cartón.

El presidente ejecutivo de la entidad, Luis Felipe Quintero, señaló que “para consolidar la integración y garantizar relaciones de largo plazo, es necesario avanzar en la creación de cadenas de abastecimiento más eficientes, complementación industrial y alianzas estratégicas que permitan impulsar oportunidades para todos”.

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La misión empresarial también busca medir el potencial de Venezuela como destino de inversión y como plataforma para nuevos negocios regionales, en medio de un contexto económico que empieza a mostrar señales de crecimiento tras varios años de crisis.

La Cámara Colombo Venezolana aseguró que continuará promoviendo iniciativas de integración empresarial y comercial entre ambos países, con el propósito de impulsar nuevas inversiones, fortalecer el comercio binacional y generar mayores oportunidades de crecimiento para las compañías colombianas y venezolanas.