Análisis: ¿Tasas de interés estrangulan a la economía o controlan la inflación? Expertos responden

El economista Jorge Iván González y el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo hablaron en 6 AM W sobre las tasas de interés, la inflación, la deuda pública y el manejo económico del Gobierno.

Durante una entrevista en Caracol Radio, ambos expertos analizaron el papel del Banco de la República, cuestionaron el crecimiento del endeudamiento estatal y advirtieron sobre los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en materia fiscal.

La conversación se dio en medio de la creciente discusión económica por el medio Bloomberg alrededor de las declaraciones del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, quien aseguró que las altas tasas de interés estarían “estrangulando” la economía colombiana.

Ese planteamiento abrió nuevamente el debate sobre si las decisiones del Banco de la República están ayudando a controlar la inflación o si, por el contrario, están frenando el crecimiento económico y encareciendo el crédito.

Jorge Iván González comenzó señalando que en economía es muy difícil establecer relaciones absolutas de causa y efecto. Según explicó, no se puede afirmar que subir las tasas automáticamente reduzca la inflación, porque al mismo tiempo influyen otros factores internacionales y locales que alteran el comportamiento de la economía.

El economista puso como ejemplo fenómenos externos como las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, la guerra en Irán y las variaciones del dólar frente al peso colombiano. A su juicio, todas esas variables terminan mezclándose y hacen imposible atribuirle el comportamiento de la inflación únicamente a las decisiones del Banco Central.

“En ciencias sociales las relaciones de causalidad son muy complejas”, explicó González, quien además recordó que este debate existe desde hace siglos. Incluso mencionó al jesuita español Juan de Lugo, del siglo XVI, quien sostenía que nadie podía entender completamente cómo interactúan todas las variables económicas.

Para González, lo correcto es mantener abierto el debate y aceptar que existen posiciones distintas. De un lado, explicó, que el Banco de la República sostiene que aumentar las tasas ayuda a reducir la inflación porque disminuye el consumo y enfría la economía. Pero, del otro lado, muchos empresarios argumentan que tasas más altas elevan los costos financieros de las empresas, obligándolas a subir precios y generando un efecto contrario.

El economista insistió en que ambas posiciones tienen fundamentos y que no existe una fórmula exacta que garantice resultados automáticos en política monetaria.

Por su parte, Juan Camilo Restrepo defendió con firmeza las decisiones del Banco de la República y aseguró que la entidad ha actuado correctamente frente al comportamiento de la inflación en Colombia.

Según explicó Restrepo, el Banco Central tiene la responsabilidad de tomar medidas preventivas cuando detecta señales de presión inflacionaria, incluso si eso implica desacelerar parcialmente la economía. Para el exministro, permitir que la inflación siga creciendo tendría consecuencias mucho más graves, especialmente para las personas de menores ingresos.

Restrepo advirtió que la inflación afecta principalmente a quienes viven de salarios, pensiones o ingresos informales, ya que el aumento de los precios reduce rápidamente su capacidad de compra.

Por otro lado, señaló que quienes poseen bienes inmuebles o activos suelen verse menos perjudicados porque sus propiedades tienden a valorizarse en escenarios inflacionarios.

“Me parece muy preocupante que el candidato Cepeda esté descalificando al Banco Central. Eso un pésima mensaje que le manda al mundo económico nacional e internacional, y que va a continuar con la misma idea del presidente Petro, que es ponerle una pelea permanente matizada de de insultos al Banco Central, y, además, como si fuera poco, utilizando al Banco de la República como una especie de burladero para esquivar todas las críticas que le llueven a la mala gestión de este gobierno”, afirmó Restrepo.

Deuda pública y dificultades fiscales

Jorge Iván González expresó su preocupación por el aumento del costo de la deuda y por la falta de claridad pública sobre las finanzas del Estado. El economista explicó que el pago de la deuda ya se convirtió en el rubro más costoso del presupuesto nacional. Según detalló, este año Colombia podría destinar entre 100 y 115 billones de pesos únicamente al servicio de la deuda, superando incluso el presupuesto asignado a educación, que ronda los 90 billones.

González señaló que este tema debería ocupar un lugar mucho más importante en el debate público y en las discusiones del Congreso, debido al impacto que tendrá sobre las finanzas del país en los próximos años.

También explicó que la reciente valorización del peso frente al dólar ha permitido reducir parcialmente el costo de la deuda externa, ya que los pagos en dólares se vuelven un poco más baratos. Sin embargo, advirtió que el problema más delicado está actualmente en la deuda interna.

Según indicó, el Ministerio de Hacienda atraviesa problemas de liquidez y ha tenido que realizar operaciones financieras agresivas para conseguir recursos. Recordó que normalmente el Gobierno manejaba niveles de caja cercanos a 30 o 35 billones de pesos, pero aseguró que actualmente esa disponibilidad estaría entre 7 y 8 billones.

Esa situación, afirmó, ha obligado al Gobierno a emitir más TES (los títulos de deuda pública colombiana) ofreciendo tasas de interés cada vez más elevadas para atraer inversionistas.

González explicó que esas tasas terminarán aumentando significativamente el costo del servicio de la deuda y advirtió que será el próximo gobierno quien tendrá que asumir gran parte de esa carga financiera.

Juan Camilo Restrepo fue todavía más crítico frente al endeudamiento del Gobierno. Según afirmó, desde hace aproximadamente un año el país entró en una “carrera loca de endeudamiento” que calificó como riesgosa e irresponsable.

El exministro cuestionó especialmente la suspensión de la regla fiscal, mecanismo creado para limitar el crecimiento excesivo de la deuda pública y controlar el gasto estatal. A su parecer, eliminar esa “muralla de protección” abrió la puerta a un aumento acelerado del endeudamiento.

Restrepo aseguró que Colombia está pagando actualmente algunas de las tasas de interés y primas de riesgo más altas de América Latina para colocar deuda en el mercado.

Incluso mencionó recientes declaraciones del director de Crédito Público, quien habría reconocido que el Gobierno no esperaba tener que pagar tasas superiores al 14 % para vender TES. Sin embargo, según Restrepo, actualmente ya existen emisiones con tasas superiores al 15 %.

Para el exministro, esto refleja una creciente desconfianza de los mercados frente al manejo económico del país y frente a la estrategia de deuda pública del Gobierno.

Además, lanzó una advertencia sobre los riesgos futuros si el próximo gobierno no corrige el rumbo fiscal. Según explicó, si Colombia continúa aumentando el gasto público y financiándolo con deuda costosa, podría llegar un momento en que los mercados internacionales limiten o cierren el acceso al crédito.

Su discusión refleja que, mientras algunos sectores consideran que las altas tasas están frenando el crédito, el consumo y la inversión, otros sostienen que son necesarias para evitar que la inflación vuelva a dispararse y termine afectando aún más el bolsillo de los colombianos.