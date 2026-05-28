Grupo Aval le apuesta al avance de tecnología en sus operaciones financieras

Grupo Aval realizará del 27 al 29 de mayo, en Ágora Bogotá, la primera edición de Aval Tech Week, un encuentro creado para conectar a los colaboradores y sus empresas con aliados globales de tecnología para impulsar la hoja de ruta digital y de innovación de todas sus entidades como, Bancos Aval, Porvenir, Corfi, AVC, dale!. y Aval Fiduciaria.

Durante tres días, líderes corporativos, equipos técnicos, áreas de negocio y aliados estratégicos darán iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, arquitecturas en tiempo real, analítica de datos, nube, ciberseguridad, experiencia de cliente y eficiencia operacional.

“En Grupo Aval el cliente es el punto de partida de nuestra estrategia digital. Por eso nos hemos aliado con las grandes compañías de tecnología del mundo, para poderlos acompañar en sus distintos momentos de vida a partir del uso intensivo y responsable de la tecnología. La inteligencia artificial, los datos y la analítica avanzada ya hacen parte de una nueva forma de decidir, operar y servir”, afirmó María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval en los micrófonos de Caracol Radio.

Aval Tech Week hace parte de la estrategia del Grupo Aval

La estrategia esta enfocada en fortalecer la estandarización tecnológica, aprovechar la data y la analítica avanzada como activos estratégicos, impulsar una visión de cliente 360 y desarrollar soluciones más simples, seguras y pertinentes para clientes y colaboradores.

“Más que un encuentro, es un hito con el que conectaremos conocimiento, las mejores experiencias y líderes globales del sector con casos aplicados y proyectos que impulsen la reinvención de nuestras capacidades”, aseguró Ernesto Gutiérrez, vicepresidente corporativo de Tecnología del Grupo Aval.

Estos son los aliados estratégicos:

La edición Aval Tech Week contará con la participación de Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Oracle, IBM, NTT DATA, Deloitte, GFT Technologies, Accenture y Claro Empresas.

Con Aval Tech Week, el grupo financiero busca conectar a sus equipos con aliados globales y acelerar proyectos estratégicos que impacten la innovación y la experiencia de clientes y colaboradores.