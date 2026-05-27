MinVivienda hace llamado a entidades territoriales para prepararse por posible Fenómeno de El Niño

El Ministerio de Vivienda emitió una circular de alerta ante la posible llegada de un Fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre de 2026.

El Gobierno les pidió a alcaldías, gobernaciones, empresas de acueducto y gestores comunitarios activar planes preventivos para evitar desabastecimiento de agua, racionamientos y emergencias sanitarias en distintas regiones del país.

La circular se basa en los más recientes reportes del IDEAM y de organismos internacionales como la NOAA, de Estados Unidos, que muestran un aumento sostenido en la temperatura del océano Pacífico. Y también, de la advertencia de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) del 90% de probabilidad de que se dé el fenómeno a finales de 2026.

El documento advierte que un nuevo episodio de El Niño podría provocar incendios forestales, deterioro de la calidad del agua, daños en infraestructura, afectaciones en rellenos sanitarios y problemas de salud pública.

Entre los riesgos identificados están el aumento de enfermedades gastrointestinales, deshidratación y proliferación de vectores debido a las altas temperaturas y la escasez de agua potable.

¿Cuál es el panorama actual?

Aunque las probabilidades de un Fenómeno de El Niño son altas, el IDEAM señaló que las lluvias continuarán en buena parte del país hasta junio de 2026.

Esto obliga a las autoridades a prepararse para dos riesgos simultáneos: posibles inundaciones y deslizamientos por exceso de lluvias en el corto plazo, y posteriormente sequías severas asociadas al calentamiento del Pacífico.

Por esa razón, la circular pide a las entidades territoriales fortalecer los planes de gestión del riesgo y actualizar inventarios de maquinaria, carrotanques, plantas eléctricas y equipos de emergencia. También se ordena reforzar el monitoreo ciudadano para detectar incendios forestales y proteger las cuencas abastecedoras de agua.

En el caso de los prestadores de servicios públicos, el Ministerio solicitó activar planes de contingencia, identificar fuentes alternas de abastecimiento y fortalecer campañas de ahorro de agua.

La circular también hace un llamado a los gestores comunitarios de agua en zonas rurales para que prioricen la distribución equitativa del recurso.

El Ministerio recordó que, en escenarios de escasez, las alcaldías podrán expedir decretos para restringir temporalmente el uso de agua potable en actividades no esenciales e incluso establecer sanciones contra el desperdicio.

El informe recuerda que en Colombia ya se vivieron escenarios similares en fenómenos anteriores. Entre 2014 y 2016, una de las temporadas de El Niño más intensas registradas en el país dejó sequías severas, incendios forestales y una reducción histórica de lluvias en varias regiones.

Durante ese periodo, 296 municipios tuvieron racionamiento de agua y otros 237 reportaron desabastecimiento en 25 departamentos, donde las regiones más afectadas fueron La Guajira, Cesar, Magdalena, Tolima y Cundinamarca.

La alerta también tiene en cuenta lo ocurrido recientemente con el Fenómeno de El Niño 2023-2024. En ese momento, el Gobierno Nacional declaró situación de desastre debido a la caída crítica en los niveles de embalses y caudales de ríos estratégicos como el Magdalena y el Cauca.

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Más de 270 municipios enfrentaron problemas de abastecimiento y se dispararon los costos de tratamiento de agua por el deterioro de la calidad de las fuentes hídricas.

Las autoridades insisten en que la preparación temprana será clave para reducir el impacto social, ambiental y económico del posible Fenómeno de El Niño 2026-2027, el cual podría volver a poner bajo presión el suministro de agua, la infraestructura y la salud pública en Colombia.