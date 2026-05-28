Finalizan las audiencias de observaciones del caso 10 de la JEP sobre crímenes de exFarc

Audiencias con víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto cortesía JEP

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz dio por terminadas las audiencias de observaciones del caso 10 que investiga los no amnistiables cometidos por las extintas Farc. Son crímenes tan graves que no pueden recibir perdón judicial.

Más de 350 víctimas presentaron observaciones a lo dicho por 123 comparecientes de las antiguas Farc sobre hechos como tomas guerrilleras, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas.

Audiencias de la JEP con víctimas del conflicto armado en Colombia. / Federico Carranza Carvajal Ampliar Audiencias de la JEP con víctimas del conflicto armado en Colombia. / Federico Carranza Carvajal Cerrar

Fueron 45 jornadas virtuales y presenciales en las que las víctimas fueron escuchadas por los despachos de las magistradas Marcela Giraldo y Julieta Lemaitre, relatoras del Caso 10 de la JEP, en el que están acreditadas 4.062 víctimas.

Las víctimas narraron lo que sufrieron y también presentaron demandas de verdad y de reconocimiento a los comparecientes de la extinta guerrilla de las Farc. Pidieron conocer el paradero de las personas dadas por desaparecidas, las motivaciones que llevaron a la materialización de los crímenes, quiénes dieron las órdenes y por qué en sus casos no se tomaron acciones efectivas para garantizar sus derechos como personas fuera de combate.

Observaciones de las víctimas ante la JEP. / Federico Carranza Carvajal Ampliar Observaciones de las víctimas ante la JEP. / Federico Carranza Carvajal Cerrar

Estas observaciones hacen parte de las reacciones de las víctimas frente a las versiones que rindieron ante la JEP comparecientes de los bloques Noroccidental, Magdalena Medio, Caribe, Sur, Oriental y Comando Conjunto Central de las extintas Farc.

La JEP realizó estas audiencias de observaciones de víctimas en distintos lugares del país como Bogotá, Ibagué, Santander, Medellín, San Carlos, Jardín en Antioquia, Villavicencio y Florencia, Caquetá.

Estas observaciones serán claves para contrastar la información entregada por los comparecientes, determinar la dimensión del daño causado y establecer quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos por las exFarc.