¡Ojo! El Invima alertó por venta fraudulenta de potenciadores sexuales masculinos sin registros

El Invima lanzó una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de los productos “Blix” y “Blix Booster”, promocionados en internet como potenciadores sexuales masculinos pese a no contar con autorización para ese tipo de uso en Colombia.

La entidad explicó que ambos productos están siendo ofrecidos en plataformas digitales y redes sociales con supuestos beneficios relacionados con el aumento de la libido, la energía y el rendimiento íntimo.

Sin embargo, los registros sanitarios que utilizan corresponden únicamente a alimentos y bebidas, no a productos con propiedades sexuales o medicinales.

Según informó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el producto “Blix” usa de manera indebida el registro sanitario RSA-0010189-2020, mientras que “Blix Booster” hace referencia a la notificación sanitaria NSA-002776-2017. Aunque esos permisos sí existen, fueron otorgados para categorías completamente diferentes.

En otras palabras, los productos estarían aprovechando autorizaciones reales para aparentar legalidad y generar confianza entre los consumidores, pese a que no tienen permiso para venderse como potenciadores sexuales.

La entidad señaló que esta práctica viola las normas sanitarias vigentes en Colombia. De acuerdo con la regulación, ningún alimento o bebida puede promocionarse asegurando efectos sobre el desempeño sexual, la libido o funciones terapéuticas sin estudios científicos y autorizaciones específicas.

El Invima también advirtió que consumir este tipo de productos puede representar riesgos para la salud, especialmente porque se desconoce con exactitud qué ingredientes contienen realmente.

En algunos casos, productos vendidos como estimulantes sexuales pueden incluir sustancias no declaradas que podrían generar efectos secundarios peligrosos, sobre todo en personas con problemas cardíacos, hipertensión o que toman medicamentos de manera permanente.

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José Luis Sabogal, parte del Grupo de Vigilancia epidemiológica Invima, explicó que como estos productos se están comercializando por medio de comercio electrónico, piden a la comunidad ciudadana no comprarlos, ni consumirlos, y reportar cualquier punto de venta o publicación relacionada ante las autoridades sanitarias.

La entidad aseguró que continuará realizando operativos de inspección, vigilancia y control para evitar la distribución de productos fraudulentos en el país.