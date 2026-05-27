Fenalco Norte de Santander condenó ataque terrorista contra la Policía en la vía Cúcuta - Pamplona

Patrulla de la Policía fue atacada con explosivos en la vía Cúcuta - Pamplona. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

A través de un comunicado a la opinión pública, la Federación Nacional de Comerciantes seccional Norte de Santander, rechazó el atentado terrorista perpetrado contra una patrulla de la seccional de Tránsito y Transportes, sobre la vía nacional Cúcuta - Pamplona, y que dejó como saldo tres uniformados heridos.

“Desde FENALCO Norte de Santander manifestamos nuestra solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y toda la institución policial, reconociendo el compromiso, sacrificio y labor permanente que realizan por la seguridad, el orden público y la protección de los ciudadanos”.

Fenalco resaltó que este tipo de acciones terroristas “constituyen una grave amenaza contra la vida, la institucionalidad, la movilidad y la estabilidad de nuestro departamento”.

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Así mismo resaltan que “la violencia jamás podrá convertirse en un mecanismo de intimidación ni en un obstáculo para el desarrollo económico, social y empresarial de nuestra región”.

Piden celeridad en las investigaciones

Dentro de este comunicado, Fenalco Norte de Santander hizo un llamado a las autoridades competentes “para que avancen con celeridad en las investigaciones, esclarezcan los hechos y lleven ante la justicia a los responsables de este repudiable atentado”.

Además, recuerdan la “necesidad de fortalecer las acciones integrales de seguridad que permitan garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la protección de los corredores viales estratégicos de Norte de Santander”.