Capturan presunto asesino de lideresa ambiental de San Cayetano

Norte de Santander

Investigadores de la Dijin llevaron hasta la vereda El Manguito, en el departamento del Magdalena para ubicar al presunto responsable del homicidio de la lideresa ambiental del municipio de San Cayetano, Diana Rodríguez Madrigal.

El crimen de la mujer se produjo cuando ella se dirigía en motocicleta en la vereda La Floresta a su residencia y fue atacada a golpes por desconocidos, hecho que se produjo en el mes de abril del año 2023.

Las autoridades informaron de manera preliminar que por este hecho fue capturado Víctor Egidio del Toro Charris quien fue vinculado a la investigación por este hecho que causó rechazo en la región.

El capturado deberá responder ante la justicia por el homicidio de la reconocida lideresa social, luego de la acción adelantada por el grupo especial de la Dijin que investiga las acciones violentas contra lideres sociales.

En el municipio de San Cayetano la comunidad destacó la acción de la Policía Nacional para tratar de esclarecer el crimen de la reconocida lideresa ambiental y reclamo llegar hasta el autor intelectual del hecho.