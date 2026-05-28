Migración Colombia capacitó al sector turístico de Cartagena en control y prevención de trata

Migración Colombia – Regional Caribe, en articulación con la Secretaría de Turismo de la Alcaldía Distrital de Cartagena y Cotelco, lideró el pasado 27 de mayo una jornada de capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos y representantes del sector hotelero de la ciudad.

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La actividad tuvo como propósito fortalecer el cumplimiento de la normatividad migratoria mediante el uso adecuado de la plataforma SIRE, herramienta tecnológica destinada al registro y control de información de ciudadanos extranjeros que ingresan al país.

Durante la jornada, a la que asistieron aproximadamente 70 participantes, se socializaron los principales lineamientos para el reporte de huéspedes extranjeros en establecimientos de alojamiento, así como aspectos relevantes de la normativa migratoria vigente.

Asimismo, se desarrolló un espacio de sensibilización orientado a fortalecer el compromiso del sector turístico en la prevención y reporte de posibles casos de trata de personas y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. En este contexto, también se promovió el uso de LibertApp como herramienta de orientación y apoyo para la identificación y denuncia de posibles casos relacionados con este delito.

“Estos espacios permiten fortalecer el trabajo articulado con el sector turístico y hotelero, promoviendo el cumplimiento de la normatividad migratoria y generando mayor conciencia frente a delitos como la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”, afirmó Deirdre Rosa Castro, directora regional Caribe de Migración Colombia.

La capacitación permitió resolver inquietudes, fortalecer conocimientos sobre las obligaciones legales de los prestadores turísticos y promover la articulación interinstitucional en favor de la seguridad, el orden migratorio y un turismo responsable.

En atención a la solicitud de los asistentes y como parte de la programación institucional de Migración Colombia – Regional Caribe, se prevé la realización de nuevos espacios de capacitación en coordinación con entidades territoriales y organizaciones, con el fin de continuar fortaleciendo esta labor pedagógica y preventiva en el sector turístico.

Con estas acciones, Migración Colombia continúa promoviendo espacios de articulación, pedagogía y acompañamiento con los diferentes sectores económicos y turísticos, orientados al fortalecimiento de la legalidad, la seguridad y el control migratorio en el país.