Cúcuta, Ocaña y Tibú ya tienen medidas para la conservación de orden público el próximo 31 de mayo

Policías prestan guardia en un puesto de votación. / EFE/ Natalia Pedraza Bravo. / Natalia Pedraza Bravo ( EFE )

Norte de Santander

A cuatro días de la jornada electoral en primera vuelta para elegir al próximo presidente de la República de Colombia, desde Norte de Santander, tres municipios ya dieron a conocer sus medidas para la conservación del orden público el próximo 31 de mayo.

Es de resaltar que, según el Gobierno Nacional, cada alcalde tiene la responsabilidad de generar su decreto, de acuerdo a las condiciones de orden público que se presenta en su municipio.

Medidas para Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta dio a conocer su decreto 0125 del 19 de mayo del 2026, donde adopta las siguientes medidas:

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Ley seca en todo el territorio municipal desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026.

en todo el territorio municipal desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026. Prohibición de reuniones masivas y actos políticos desde las 00:00 horas del lunes 25 de mayo y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026.

desde las 00:00 horas del lunes 25 de mayo y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026. Prohibición de transporte de escombros y materiales desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026.

desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026. Prohibición de exhibición y entrega de propaganda electoral en un radio de 100 metros de los puestos de votación.

en un radio de 100 metros de los puestos de votación. Prohibición del uso de dispositivos electrónicos durante la jornada electoral, dentro de los puestos de votación.

durante la jornada electoral, dentro de los puestos de votación. Cierre de los pasos fronterizos desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026.

desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026. Restricción de acompañante hombre mayor de 14 años en motocicleta, sin importar su cilindraje o demás características, en todas las zonas urbanas de Cúcuta, desde las 8:00 de la noche del sábado 30 de mayo y hasta las 8:00 de la noche del domingo 31 de mayo.

Este mismo decreto establece además los cierres viales en cercanía a los puestos de votación, desde las 4:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche del domingo 31 de mayo.

Medidas para Ocaña

La administración municipal en Ocaña, a través del decreto 071 del 26 de mayo del 2026, estableció las siguientes medidas para garantizar el orden durante la jornada electoral de la primera vuelta presidencial:

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Ley seca desde las 2:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio del 2026.

desde las 2:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio del 2026. Suspensión del porte de armas desde las 6:00 de la mañana del 29 de mayo y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio del 2026.

desde las 6:00 de la mañana del 29 de mayo y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio del 2026. Restricción de motocicleta con acompañante desde las 5:00 de la tarde del domingo 31 de mayo y hasta las 5:00 de la mañana hasta el lunes 1 de junio.

desde las 5:00 de la tarde del domingo 31 de mayo y hasta las 5:00 de la mañana hasta el lunes 1 de junio. Cierres viales de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en la calle 11, entre carreras 9 y 10; carrera 10, entre calles 11 y 12; carrera 9, entre calles 8 y 10 y calle 6 entre carreras 24 y 25.

de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en la calle 11, entre carreras 9 y 10; carrera 10, entre calles 11 y 12; carrera 9, entre calles 8 y 10 y calle 6 entre carreras 24 y 25. Prohibición de auxiliares electorales el día de las elecciones.

Prohibición de propaganda electoral durante el día de las elecciones.

Prohibición de elementos de ayuda para votar.

Restricción del uso de celulares y cámaras entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, del domingo 31 de mayo, dentro de los puestos de votación.

Medidas para Tibú

Por su parte, el municipio de Tibú a través del decreto 032 del 2026, adoptó las medidas para garantizar la seguridad durante esta jornada electoral del 31 de mayo, donde se estableció:

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Prohibición de propaganda electoral el día de las elecciones.

Prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 12:00 del mediodía del 1 de junio del 2026.

desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 12:00 del mediodía del 1 de junio del 2026. Prohibición de transporte de escombros y cilindros de gas desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026.

desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026. Prohibición del porte de armas desde las 6:00 de la mañana del 30 de mayo y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio.

desde las 6:00 de la mañana del 30 de mayo y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio. Restricción para camiones y tractocamiones desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026.

desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta y hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio del 2026. Restricción del uso de celulares y cámaras entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, del domingo 31 de mayo, dentro de los puestos de votación.

Norte de Santander cuenta con un potencial votante de 1.382.708 ciudadanos.