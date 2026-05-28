Aguas de Cartagena, Veolia y Unisinú investigan el fenómeno de las microalgas con base científica

Veolia, la Universidad del Sinú y Aguas de Cartagena avanzan en una investigación técnica de solución basada en la naturaleza para enfrentar la contingencia operativa asociada a la proliferación de microalgas en las fuentes de agua de la capital de Bolívar.

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La investigación técnica y científica está enfocada en el estudio de microalgas benéficas conocidas como clorofitas, obtenidas del medio natural. El objetivo es reproducir y multiplicar estas especies para su posterior reintroducción controlada en el ecosistema, promoviendo mecanismos naturales de regulación sobre las cianofitas contribuyendo a la reducción progresiva de la sobrepoblación de microalgas en la fuente de captación.

La situación responde a un fenómeno natural cíclico asociado a temporadas de altas temperaturas y bajas precipitaciones, condiciones que favorecen el crecimiento de microalgas, especialmente cianofitas, que afectan el normal funcionamiento de la planta de tratamiento.

Este comportamiento viene siendo monitoreado por la empresa desde el año 2023, periodo durante el cual se han desarrollado acciones de investigación, ajuste operativo y fortalecimiento técnico para mitigar sus efectos. No obstante, en la presente temporada, la combinación de altas temperaturas y la influencia del fenómeno de El Niño que ha sido más severo, ha incrementado la presencia de microalgas de forma masiva en la fuente de captación.

Frente a este escenario, los equipos técnicos trabajan de manera coordinada en el fortalecimiento de los procesos de potabilización, la optimización de los tratamientos para el control de algas y el ajuste operativo de la infraestructura, con el objetivo de estabilizar la producción de agua.

En paralelo, la empresa mantiene la ejecución de acciones operativas como la optimización de la producción, el lavado de filtros y el uso de insumos especializados para el manejo de microalgas, como parte del manejo integral del sistema. Estas acciones permiten garantizar que el agua potable distribuida en Cartagena continúe cumpliendo con los estrictos estándares fisicoquímicos y microbiológicos establecidos por la normativa sanitaria vigente, asegurando su idoneidad para el consumo humano directo sin necesidad de tratamientos adicionales en los hogares. Esta condición se mantiene incluso en el contexto de la actual contingencia operativa.