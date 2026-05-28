Cae alias Pata Pelua tras cometer millonario hurto bajo la modalidad de rompevidrios en Chipre

Las patrullas de vigilancia de la Policía Nacional detuvieron en flagrancia a un presunto delincuente de 38 años en el sur de la ciudad, momentos después de que escapara en una motocicleta con un botín compuesto por joyas de oro, dispositivos tecnológicos y accesorios de marcas exclusivas.

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El operativo se registró en horas de la noche sobre la calle 30 del barrio Chipre, donde el implicado, natural de Montería, presuntamente destruyó el vidrio delantero de un automóvil para sustraer un bolso que contenía una cadena y una pulsera de oro, un iPhone 17 Pro Max, un dispositivo Redmi 12 y una billetera. Los elementos, de propiedad de un ciudadano que alertó a las autoridades y que posteriormente recuperó sus pertenencias, se encuentran valorados en más de 30 millones de pesos.

Al realizar la verificación de antecedentes, los uniformados establecieron que el capturado cuenta con un amplio historial delictivo que suma 13 anotaciones judiciales como indiciado. El registro incluye reincidencias por hurto y hurto calificado entre los años 2019 y 2024, así como procesos vigentes por fuga de presos y fraude a resolución judicial. Las autoridades locales indagan si el detenido se encuentra vinculado a otros hechos delictivos similares denunciados recientemente en la misma zona residencial.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó que en lo corrido del año se han reportado 2.900 capturas por diferentes delitos en la capital de Bolívar, de las cuales 439 corresponden al delito de hurto. El oficial extendió una invitación a toda la ciudadanía a mantener una cooperación activa con las líneas de atención bajo absoluta reserva para seguir neutralizando los comportamientos que afectan la tranquilidad y el orden público en los sectores de alta demanda urbana.