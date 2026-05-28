Incendio forestal en Aguas Claras, zona rural de Ocaña. / Foto: Cortesía Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Ocaña.

Norte de Santander

Desde la secretaria de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Ocaña, en Norte de Santander, se entregó el reporte oficial del incendio forestal presentado durante las últimas horas y que dejó 10 hectáreas de vegetación consumidas por las llamas.

De acuerdo al informe, el hecho se presentó en el corregimiento Aguas Claras, donde el fuego consumió pasto alto y bosque ubicado al lado de la vía.

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Para controlar la emergencia fueron necesarias dos máquinas contra incendios, un carrotanque del cuerpo de bomberos de ese municipio, un carrotanque de la oficina de Gestión de Riesgos departamental, personal de bomberos aeronáuticos y la administración municipal.

Incendio forestal en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, consumió 10 hectáreas de vegetación. Ampliar Incendio forestal en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, consumió 10 hectáreas de vegetación. Cerrar

Por fortuna la conflagración no dejó familias afectadas ni viviendas destruidas. Sin embargo, según la oficina de Gestión de Riesgos, este incendio de gran magnitud sí dejó afectaciones en la infraestructura vial.

Los organismos de socorro llaman a la ciudadanía a tener especial precaución durante esta temporada, teniendo en cuenta las fuertes temperaturas y los vientos que se estan presentando en el departamento.