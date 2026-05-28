Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 may 2026 Actualizado 11:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Incendio forestal en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, consumió 10 hectáreas de vegetación

Organismos de socorro atendieron la emergencia.

Incendio forestal en Aguas Claras, zona rural de Ocaña. / Foto: Cortesía Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Ocaña.

Incendio forestal en Aguas Claras, zona rural de Ocaña. / Foto: Cortesía Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Ocaña.

Incendio forestal en Aguas Claras, zona rural de Ocaña. / Foto: Cortesía Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Ocaña.
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Desde la secretaria de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Ocaña, en Norte de Santander, se entregó el reporte oficial del incendio forestal presentado durante las últimas horas y que dejó 10 hectáreas de vegetación consumidas por las llamas.

De acuerdo al informe, el hecho se presentó en el corregimiento Aguas Claras, donde el fuego consumió pasto alto y bosque ubicado al lado de la vía.

Más información

Para controlar la emergencia fueron necesarias dos máquinas contra incendios, un carrotanque del cuerpo de bomberos de ese municipio, un carrotanque de la oficina de Gestión de Riesgos departamental, personal de bomberos aeronáuticos y la administración municipal.

Incendio forestal en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, consumió 10 hectáreas de vegetación.

Incendio forestal en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, consumió 10 hectáreas de vegetación.

Incendio forestal en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, consumió 10 hectáreas de vegetación.

Incendio forestal en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, consumió 10 hectáreas de vegetación.

Por fortuna la conflagración no dejó familias afectadas ni viviendas destruidas. Sin embargo, según la oficina de Gestión de Riesgos, este incendio de gran magnitud sí dejó afectaciones en la infraestructura vial.

Los organismos de socorro llaman a la ciudadanía a tener especial precaución durante esta temporada, teniendo en cuenta las fuertes temperaturas y los vientos que se estan presentando en el departamento.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir