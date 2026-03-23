Director del IDU confirma a Caracol Radio que la Av. 68 concluiría sus obras a finales del 2026

¿Qué obra están haciendo en la Avenida 68 de Bogotá? Imagen de fondo de Alcaldía de Bogotá

Caracol Radio conoció los avances de la avenida 68, uno de los proyectos de movilidad más grandes de Bogotá. Su director Orlando Molano afirmó que la obra muestra un avance superior al 80% tras varios años de retrasos por la pandemia.

El proyecto, el cual atraviesa la ciudad de sur a norte, busca descongestionar corredores clave y mejorar los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos. Para Molano, el cambio es significativo, ya que hace poco más de un año, cuando asumió el proyecto que se debio entregar en 2025 de la anterior administración, estaba cerca del 40%.

Hoy, de cada nueve partes de la obra, más de siete ya están listas, aunque todavía faltan detalles para su funcionamiento total.

Cabe recordar que los grupos están conformados de la siguiente forma:

El grupo 2: Desde la calle 18 sur hasta la Avenida Las Américas (1,78km)

El grupo 3: Desde la Avenida Las Américas hasta la calle 13 (1,04km)

El grupo 4: Desde la Avenida La Esperanza hasta la calle 46 (1,04km)

El grupo 6: Desde la calle 46 hasta la calle 66 (2,08km)

El grupo 9: Desde la carrera 48 hasta la carrera novena (2,23km)

El grupo 5: Desde la Avenida La Esperanza hasta la calle 46 (1,04km)

Para Molano, uno de los puntos más importantes es el “deprimido” de la avenida Las Américas. Se trata de un túnel o paso a desnivel exclusivo para buses de TransMilenio, que permitirá que los vehículos pasen por debajo de otras vías sin detenerse en semáforos. Esta infraestructura conectará directamente la troncal de Las Américas con la de la avenida 68, mejorando la fluidez del sistema.

En otras palabras, esto significa menos tiempo en los trayectos. Hoy, muchos recorridos se frenan por cruces e intersecciones; con esta conexión directa, los buses podrán moverse de forma más continua.

Otros tramos también registran avances importantes, por ejemplo, el grupo 4 ya supera el 85% de ejecución, con la construcción de estaciones, puentes peatonales y nuevas vías.

En total, el proyecto contempla más de 17 kilómetros de intervención, 20 estaciones nuevas y una reubicada. Sin embargo, la entrega será por partes: algunos tramos empezarían a operar en 2026, mientras que la finalización total del megaproyecto está proyectada para 2027.

“Nosotros esperamos que para agosto ya tengamos la obra en un 95% (...) Con respecto a Transmilenio, espero que sea entre octubre y noviembre que ya puedan transitar en estas vías”, afirmó Molano.

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Además del transporte, la obra incluye los mismos 17 kilómetros de ciclorrutas, andenes más amplios y zonas verdes, lo que busca mejorar no solo la movilidad, sino también el espacio para peatones y ciclistas.

“Estamos buscando que sean especies nativas, nogales, cedros, para quitar obviamente lo que teníamos antes que eran pinos, eucaliptos”, afirma el director.

¿Cómo funciona la obra?

La construcción de la avenida 68 se hace en un solo bloque, y para la organización del trabajo se dividió en nueve grupos o tramos. Cada uno de los tramos se encarga de un segmento específico de la vía, lo que permite que los trabajos se realicen de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad y todos están diseñados para conectarse entre sí, por lo que la operación del sistema se irá habilitando por etapas a medida que se completen los sectores más avanzados.

¿Y la seguridad?

Molano aseguró que si se habilitan más estaciones de transmilenio, más personas usarán el transporte público. Por lo que es fundamental trabajar los esquemas de seguridad. Teniendo ello en cuenta, el director aseguró que desde a Secretaría de Bogotá se están realizando los trámites para tener más cámaras de seguridad.