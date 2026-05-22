Obras de la Avenida 68 en Bogotá avanzan y nuevo Puente Venecia estaría habilitado en diciembre 2026. Foto: IDU.

Las obras de la Avenida 68 en Bogotá, una de las vías más importantes de la capital del país, siguen avanzando y, esta vez, la Alcaldía de la ciudad reveló que una de las infraestructuras más importantes de este recorrido, en el grupo 1 de su construcción, sería entregado y habilitado hacia finales del 2026.

Se trata del nuevo Puente Venecia, hacia el sur de Bogotá, que ya alcanzó un 87% de su ejecución.

"Además, se realizan fundidas de mezcla asfáltica en los carriles mixtos, paralelos al puente, del costado sur de la autopista Sur, con el fin de mejorar la movilidad de los vehículos que se desplazan desde Soacha hacia el centro de Bogotá“, agregó la alcaldía.

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En esa línea, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, comentó: “Cuando llegamos (enero de 2024) el puente de Venecia estaba en el 12 % y ya estamos superando el 87 % de avance de obra. En poco menos de un mes vamos a tener todo el tablero (por donde van a movilizarse los vehículos mixtos y, a futuro, TransMilenio) del puente terminado”.

¿Cómo funcionará el Puente Venecia tras su habilitación?

El IDU también explicó cómo será el funcionamiento de este puente luego de su entrega. Según dijeron, la estructura contará con dos ramales curvos y uno recto para garantizar la adecuada movilidad de buses de TransMilenio y vehículos particulares.

Así será la funcionalidad de los ramales:

Ramal izquierdo (sentido norte - occidente): tendrá un carril para TransMilenio y un carril para mixtos con sobreancho para facilitar el sobrepaso sobre el puente.

tendrá un carril para TransMilenio y un carril para mixtos con sobreancho para facilitar el sobrepaso sobre el puente. Ramal derecho (sentido occidente - norte): contará con un carril para vehículos mixtos y un carril para TransMilenio, mejorando la conexión entre estos corredores.

contará con un carril para vehículos mixtos y un carril para TransMilenio, mejorando la conexión entre estos corredores. Puente recto: tendrá dos carriles para tráfico mixto en sentido occidente - oriente, mientras que los buses de TransMilenio circularán por debajo de la estructura.

¿Cómo avanzan las obras del grupo 1 la Avenida 68 en Bogotá?

El distrito comentó que “el grupo 1 de la av. 68 pasó de un avance del 39,91 % en enero de 2024 al 65,42 % con corte a mayo de 2026″.

Estas obras, según desglosaron, “contemplan la construcción de 2,83 kilómetros de vía con cuatro carriles por sentido —uno para TransMilenio, dos en las estaciones y tres mixtos—, además de 63.431 metros cuadrados de espacio público, 23.604 m2 de zonas verdes y 1,83 kilómetros de ciclorruta".

Esto dijo el IDU:

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