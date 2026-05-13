Pico y placa regional el lunes 18 de mayo en Bogotá: Hay restricción para el puente festivo

De acuerdo con la información alojada en el portal web de la Alcaldía de Bogotá, se implementarán medidas de pico y placa regional para el ingreso a la ciudad el próximo lunes 18 de mayo de 2026, ya que este día será festivo.

Aclarado lo anterior, aquí le dejaremos cómo operará la medida durante esta fecha.

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Entre las 12:00 de la noche y las 4:00 de la tarde, solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en números pares, y son los siguientes: 0, 2, 4, 6 y 8.

Ya después de las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, el ingreso será únicamente para carros cuya placa termine en números impares y son los siguientes: 1, 3, 5, 7 y 9.

Mientras que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos pueden ingresar sin ningún tipo de restricción.

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¿Cuáles y cómo funcionarán los corredores que se habilitarán durante el próximo festivo lunes 18 de mayo en Bogotá?

Según información oficial, el distrito habilitará nueve corredores y vías en Bogotá donde operará el pico y placa regional el próximo lunes 18 de mayo de 2026 y son los siguientes:

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Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

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“El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos", mencionó la entidad.

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