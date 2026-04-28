Destraban obra de Valorización: adjudican la construcción de la av. Santa Bárbara - Contador

Tras siete años, el IDU anunció la adjudicación de la obra en la av. Santa Bárbara, entre calles 127 y 134, y la av. Contador, entre autopista Norte y carrera 15, proyecto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 que, en su contrato de obra anterior, tras enfrentar múltiples problemas técnicos y financieros, no logró iniciar su fase de obra.

“Ya adjudicamos esta obra y se hará una intervención que incluye: redes de servicios públicos, vías, espacio público y ciclorrutas. Tendrán 10 meses para complementar los estudios y diseños, y luego, en el segundo semestre del año entrante, se inicia esa obra para cumplirle, por fin, a la localidad de Usaquén y particularmente, a los barrios que, con razón, se quejan de que pagaron la Valorización y no les han hecho la obra”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Este proyecto beneficiará a más de 600.000 personas, en la localidad de Usaquén, con una intervención integral que incluye infraestructura para la movilidad, espacio público y la intervención al colector Callejas (infraestructura de alcantarillado sanitario fundamental para la zona norte), entre la av. Santa Bárbara (carrera 19), entre calles 127 y 134, y de la av. Contador (calle 134), entre carreras 19 y 15.

“Tenemos buenas noticias para Bogotá. Firmamos el contrato para la construcción de la av. Santa Bárbara y la av. Contador, un proyecto de la Valorización del 2018 que, en enero de 2024, al inicio de la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, estaba suspendido y con múltiples problemas, jurídicos, presupuestales y de armonización con la empresa Acueducto. Logramos superar los problemas y la licitación se firmó hace pocos días. El proyecto arranca en la calle 127 por toda la carrera 19 hasta la calle 134 y desde la autopista Norte hasta la carrera 15”, agregó Orlando Molano, director del IDU.

El proyecto tiene un valor total de más de $289.000 millones, para obra e interventoría. Tras un proceso licitatorio que contó con cinco proponentes, el contrato de obra fue adjudicado al Consorcio AIT Santa Bárbara.

El contrato, que inicia en junio de 2026 con 10 meses para la etapa de actualización de estudios y diseños, incluye 2.2 km de vía, con dos carriles por calzada; 2.25 km de ciclorruta (1,3 km en la carrera 19, bidireccional, por el costado oriental, entre las calles 127 y 134 y 0,95 km sobre la calle 134 entre la autopista Norte y la carrera 19); 30 000 m2 de espacio público, 2 intersecciones a nivel, 4 retornos y un puente peatonal. La etapa de obra está proyectada para iniciar en el segundo semestre de 2027 y su entrega en el primer semestre de 2029.

Cabe recordar que, esta obra se contrató inicialmente en noviembre de 2021 y debía entregarse en el 2023; sin embargo, la obra nunca inició porque presentó un déficit presupuestal necesario para la intervención del colector Callejas. Esta situación generó una suspensión del contrato que se extendió hasta la finalización del plazo total contemplado para su ejecución.

Así van los proyectos de Valorización en Bogotá

En enero de 2024, la actual Administración recibió 19 proyectos de Valorización pendientes por entregar a la ciudadanía.

Con gerencia y ejecución, entre enero de 2024 y abril de 2026, el IDU ya ha entregado a la ciudadanía siete proyectos completos, de los cuales 1 corresponde a la entrega del Grupo 1 de los 5 pendientes en las Zonas Industriales de Puente Aranda y Montevideo (21 segmentos viales), además:

• La av. El Rincón desde av. Boyacá hasta la carrera 91 y los tres puentes de la intersección de la calle 127 con av. Boyacá. (Acuerdo 523 de 2013)

• La extensión av. Boyacá entre calles 170 y 183 (Acuerdo 523 de 2013).

• Las aceras y ciclorrutas de la autopista Norte, en el costado oriental desde la calle 128A hasta Héroes (Acuerdo 724 de 2018).

• La av. La Sirena (calle 153), entre autopista Norte y av. Boyacá (Acuerdo 724 de 2018).

• El Corredor ambiental Canal Córdoba (Acuerdo 724 de 2018).

Así mismo, se han habilitado 20 segmentos viales del Grupo 4 de las Zonas Industriales de Puente Aranda (Acuerdo 724 de 2018) y el costado sur de la calle 45 (av. Francisco Miranda) entre carreras 5 a 7 (Acuerdo 25 de 1995).

En ejecución se encuentran, con avance al 20 de abril de 2016:

• Puente peatonal de la calle 112 con carrera 9 (Acuerdo 724 de 2018): avance del 33.29 %.

• Finalización de las conexiones transversales en la calle 73 entre carrera 7 y av. Caracas; la calle 85 entre carreras 7 y 11, y la calle 79b entre carreras 5 y 7 (Acuerdo 724 de 2018): avance del 48.16 %.

• Ampliación del puente vehicular de la calle 153 con AutoNorte (Acuerdo 724 de 2018): avance del 86.61 %.

• 3 grupos las Zonas Industriales de Puente Aranda (Acuerdo 724 de 2018):

Grupo 2: 5.24 %

Grupo 3: 65.72 %

Grupo 4: 91.42 %