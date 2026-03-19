Distrito verifica obras del proyecto ‘Lagos de Torca’ en Bogotá: entregarán vías y espacio público

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, verificó los avances de las vías y espacio público que contempla el proyecto urbanístico ‘Lagos de Torca’, ubicado entre la calle 183 y 245, y entre los Cerros Orientales y la Avenida Boyacá.

Son más de 7 kilómetros de vías y al menos 60 mil metros cuadrados de espacio público que podrán disfrutar no solamente los más de 400 mil personas que vivirán en el proyecto, sino las personas que concurran la zona.

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“Muy importante contarles a todos los bogotanos que estas avenidas se están construyendo: La Polo, La Guaymaral y la Santa Bárbara y, por supuesto, a futuro, el proyecto de Accesos Norte, nos van a permitir conectar el norte de la ciudad. En este proyecto ‘Lagos de Torca’, se construye la ampliación de la Avenida Boyacá, desde la calle 183, donde la terminamos nosotros (IDU, extensión de la av. Boyacá entre calles 170 y 183), hasta la calle 200. El compromiso y responsabilidad de Lagos de Torca’ es que la Boyacá continúe hasta la 245″, explicó Orlando Molano.

Estas son las obras que beneficiarán a más de 400 mil habitantes del proyecto y cerca de 2 millones de personas de la localidad de Usaquén y Suba:

Avenida El Polo Occidental (calle 200) entre Avenida Boyacá y Avenida Autopista Norte.

Avenida El Polo Oriental (calle 200) entre Autopista Norte y Avenida Santa Bárbara.

Avenida Santa Bárbara entre Avenida El Polo y Calle 215.

Avenida Guaymaral (calle 235) entre Avenida Boyacá y Autopista Norte.

Avenida Boyacá entre Avenida El Polo (calle 200) y Avenida San Antonio (calle 183)

“En total vamos a construir 36 dobles calzadas, 140 km de ciclorrutas y cientos de miles de metros de espacio público entre andenes, zonas verdes, árboles de gran porte. Vamos a tener más de 900 hectáreas de espacio público, particularmente con el Parque Metropolitano Guaymaral, un parque de 1.3 veces el tamaño del Simón Bolívar”, explicó Alejandro Callejas, gerente general del proyecto ‘Lagos de Torca.

Estado actual de las obras

La avenida Polo Oriental (calle 200) completó los 0.59 km de doble calzada construida, con la que se conectará la autopista Norte con la avenida Santa Bárbara (carrera 19).

La av. Santa Bárbara (carrera 19) completa 1,18 km de doble calzada construida, para conectar la av. Polo Oriental (calle 200) con la calle 215.

Además, la av. Polo Occidental (calle 200) que conectará la autopista Norte con la prolongación de la avenida Boyacá, completó 1,75 km de doble calzada construida.

En total, se han completado 3.52 km de vía, 55 474 m² de espacio público y 7.26 km de ciclorrutas construidos, en los cuales aún se deben culminar remates y correcciones para poder ser entregadas a las Empresas de Servicios Públicos, antes de su puesta en servicio.

Actualmente, la construcción de la av. Guaymaral (calle 235) desde la av. Boyacá hasta la autopista Norte tiene un avance del 94.83 %, y la av. Boyacá entre av. San Antonio (calle 183) y av. Polo (calle 200) tiene un avance del 67 %.